Kabalayan sa norte 'niunlod'

Namatikdan nga hinay-hinay nga niunlod ang mga gipangtukod nga kabalayan didto sa Lungsod sa San Remegio human sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Septiyembre 30.
Ang 17 pa lang ka adlaw nga balay nga gitukod ug ang uban inanay nga nagkaunlod.
Matod ni Merry Christy Velasquez, 30, sa Purok Tangkong 1, Barangay Hagnaya, San Remigio, Cebu, ilang namatikdan nga ang yuta diin gitukod ang ilang mga balay hinay-hinay nga naunlod.
Pipila ka metros gikan sa balay ni Velasquez makita ang usa ka taas nga liki sa yuta.
Matod niya nga nibakwit sila sa usa ka mountain barangay apan tungod sa kakuwang sa tubig, usahay moduaw sila sa ilang dapit aron manglaba.
Nanawagan si Velasquez sa mga opisyal nga pangitaan sila og relocation site tungod kay nahadlok sila nga mobalik sa ilang dapit. / CDF / Hulagway kuha ni Juan Carlo de Vela