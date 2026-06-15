Kabanay sa duha nga nakalas sa aksidente sa SRP, dili na mokiha

Dili na mupasaka og kaso ang mga kabanay sa duha ka indibidwal nga nakalas sa aksidente sa sa South Road Properties (SRP), dakbayan sa Sugbo, batok sa drayber sa sakyanan nga nakadasmag sa mga biktima niadtong miaging Sabado, Hunyo 13, 2026.
Kini maoy gibutyag ni Venus Navares, asawa sa drayber sa motorsiklo nga si Bernel Navares, 45, kinsa namatay diha-diha, ug sa inahan sa 22-anyos nga angkas nga si Krystal Claire Mondares, kinsa gideklarar nga dead-on-arrival sa tambalanan, atol sa interbyu sa SunStar SuperBalita Cebu.
Kahinumdoman nga kalit nga ni-u-turn ang motorsiklo nga gimaneho ni Navares ug giingong nikawat sa pikas lane, hinungdan nga nadasmagan sa nagpadulong nga Ford Raptor nga gimaneho ni John Tabacon, 23, nga gikatahong kusog usab ang dagan niadtong higayona.
Nasayran nga suki na ni Mondares ang maong habal-habal driver nga si Navares, diin ihatod pa unta siya niini sa iyang trabahoan sa usa ka dakong establisamento nga duol ra usab sa dapit nga nahitaboan.
Matod sa pamilya sa mga nakalas, nakig-areglo sila sa drayber sa Raptor human kini nipasalig nga maoy mogasto sa tanang galastuhan sa ospital hangtod nga kini malubong.
“Sakit kaayo kay kalit ang panghitabo, ma’am, di pa gyod nako madawat. Pero wala na sad mi mahimo. Gusto lang nako mahimutang og tarong akong bana,” matod sa asawa ni Navares.
Ang patay’ng lawas ni Navares gihaya karon sa kapilya sa Sitio Panagdait, Barangay Basak San Nicolas, ug gipaabot nga ilubong karong Dominggo, Hunyo 21.
Samtang si Mondares anaa usab gihaya sa kapilya sa Sitio Kawayan, Barangay Poblacion Pardo, ug gikatakdang ihatod sa iyang kataposang pahuwayanan sa Lunes, Hunyo 22. / JDG