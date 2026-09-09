Kabanay sa PDLs sa CPDRC gitugtan og overnight stay

Agi og pagsaulog sa Family Day nga atol sa Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, gitugotan ang mga pamilya sa kapin usa ka libo ka mga Persons Deprived of Liberty (PDLs) nga mag-overnight o matulog sulod sa pasilidad aron makauban ang ilang mga kabanay.
Giisip kini sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo nga usa ka talagsaon ug emosyonal nga panag-uban nga nasaksihan sulod sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) niadtong Septiyembre 8, 2026.
Matod ni CPDRC Jail Warden Dr. Felipe Montejo, dako kini og tabang aron motaas ang moral ug maatiman ang mental health sa mga piniriso. Lakip sa gikalipay sa mga bisita mao ang pagpasundayag og balik sa sikat nga CPDRC Dancing PDL o ang dancing inmates.
Gipadayag ni Montejo nga nagplano sab siya nga buhion og balik ang ilang public performances isip usa ka atraksyon sa turismo alang sa mga lokal ug langyaw nga turista.
Gidugang niya nga usa lang kini ka pagpamatuod nga luyo sa rehas, nagpabilin gihapon ang kadasig ug paglaom sa matag piniriso nga nagpaabot usab sa ilang hingpit nga kagawasan. / ANV