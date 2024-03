Kabangis sa Celtics padayon

Bisan kuwangan sila og lig-ong mga haligi, ang Boston Celtics padayon gihapon sa pagratsada ug ilang gipangmakmak ang host Chicago Bulls, 124-113, ning Doming­go, Marso 24, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang Celtics ningkombati nga wala ang duha sa ilang starters nga sila si Jaylen Brown (sprained right ankle) ug Kristaps Porzingis (right hamstring) apan daw wala kini epekto sa ilang puwersa.

Nimugna si Jayson Tatum og 26 puntos samtang ning-amot og 23 puntos matag usa sila si Al Horford ug Sam Hauser aron pa­­ngu­lohan ang overall leader Cel­tics sa pagposte sa ikasiyam nilang su­nodsunod nga kadaugan.

“We’re just hungry for more,” matod ni Hauser. “It’s not in our character to just, like, mail it in for the rest of the season.”

Ang Celtics, nga mao pa lang ang bugtong team nga nakaseguro na’g luna sa playoffs, ningsaka sa 57-14 nga rekord.

Si Hauser niamot og pito samtang nidugang og lima si Horford sa 21 ka three-point shots nga gipauwan sa Celtics ning kombatiha.

Ningposte sab og dobleng numero nga puntos sila si Derrick White (17) ug Payton Pritchard (15) samtang nilangkat og 13 rebounds si Luke Kornet alang sa Celtics.

Naggukod ang Celtics, 91-92, sa hinapos nga bahin sa 3rd quarter dihang nakapasutoy sila og 9-0 nga rally nga nagha­tag kanila og 100-92 nga labaw sa sayong bahin sa 4th quarter.

Wala na molingi pagbalik ang Celtics gikan niini hangtod na sa katapusang gutlo.

“Different people, different guys, are ready to step up when their number’s called,” matod ni Horford.

Ang Bulls gipangulohan ni DeMar DeRozan pinaagi sa iyang 26 puntos samtang ning-­amot og 14 puntos matag usa sila si Alex Caruso, Nikola Vuce­vic ug Ayo Dosunmu. / AP