Kabataan: Naningil og hustisya, transparency sa flood control projects

Dunay pundok sa kabataan sa Dakbayan sa Sugbo ang naningil og social justice alang sa mga biktima sa napakyas nga flood control projects nga niresulta sa kamatayon ug kadaot sa mga kabtangan sa mga nagpuyo daplin sa sapa.
“Kinahanglan gyud nga manubag sila, daghan ang mga tawo nga nag-antos sa kadaot ug nawad-an pa gani sa ilang kinabuhi,” matod ni Marsh Villegas. “Dako kaayo ang budget nga gigahin para sa flood control pero dili man gihapon epektibo.”
Giawhag niya ang pag-imbestigar sa mga kontraktor, developers, ug mga opisyal nga kanunay nagpakita sa ilang luho nga lifestyle.
Gitumbok niya ang gobiyerno dunay responsibilidad nga mohimo og background checks ug mag-review sa mga rekord sa dili pa i-isyu ang mga kontrata.
Laing batan-on nihangyo nga dili magpaila nagkanayon nga ang transparency kinahanglang ubanan sa accountability, tungod kay ang pag-imbestigar nga walay sangputanan kulang sa kaepektibo.
Iyang gipahayag nga kapoy na nga madungog ang samang isyu nga nagbalik-balik sa social media, ilabi na kung kini niresulta sa kamatayon apan walay gihapoy nanubag nga responsabli.
Gitataw usab niya nga walay gidakop atol sa miaging mga hearing mahitungod sa mga proyekto sa flood control, nga ang gobiyerno nagtuyok-tuyok lang nga walay gihatag nga solusyon, bisan pa og duna nay nangamatay.
Si Mayor Nestor Archival nitubag sa panawagan alang sa social justice sa mga biktima sa mga flood control measures niadtong Nobyembre 10, 2025.
Matod sa mayor nga mokonsulta siya sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
“Mangita ug mo-check mi sa DPWH sa atong mga apektadong lugar sa Cebu City ilabi na kadtong naapektuhan sa flash floods nga naay mga flood control projects,” pasalig sa mayor.
Iyang giangkon nga kaniadto wala siya masayod sa P150 milyones nga proyekto sa flood control sa Bacayan, Pit-os Bridge.
Matod ni Archival nga karon nasayod na siya pinaagi sa bag-ohay lang nga panghitabo.
Giklaro niya ang panginahanglan nga hingpit nga susihon ang mga proyekto sa flood control, tungod kay kini naggamit sa pundo sa publiko sa dili epektibo nga paagi.
Ang DPWH nakapatuman og 179 ka mga proyekto sa flood control sa Probinsya sa Sugbo sukad sa 2016 hangtod 2025 nga mobalor og P17.44 bilyones. / Bryce Ken Abellon, USJ-R intern