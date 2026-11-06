Kabataan, tudloan pagsusi sa digital abuse

Angay na nga itudlo sa kabataan ang hustong paggamit sa cellphone ug social media sa labing sayong bahin nga makagunit sila niini aron malikay sa cyber abuse, pang-manipulate ug exploitation.
Mao kini ang gitataw ni Francisco Dizon, vice president ug board of trustee sa Laura Vicuña Foundation (LVF), sa sidelines sa Buddies Reject Abuse, Violence and Exploitation (#iamBRAVE) National Convention nga gipahigayon sa Cebu Coliseum niadtong Nobiyembre 6, 2026.
Sumala ni Dizon, bisan og paspas ang pagkaylap sa teknolohiya, hinay ang pagsabot sa mga bata sa mga peligro nga dala niini kon pasagdan nga mag-inusara sa pag-surf sa internet.
Matod niya, abli ang mga bata sa mga sulod sa Facebook, Instagram ug bisan artificial intelligence (AI) tools nga makatugaw sa ilang hunahuna.
“I’m not saying they shouldn’t use it, but they should be trained on how they should use it, how they should process the data that they’re seeing here,” sigon ni Dizon.
Dugang niya, kinahanglan nga matanom sa mga bata ang maayong pagtulun-an aron makahibawo sila kon unsa ang makadaot ug dili mailad sa internet.
Ang convention, nga gipundok sa LVF sa Salesian Sisters, maoy opisyal nga nagbukas sa #iamBRAVE movement sa Sugbo aron dasigon ang kabatan-unan nga mahimong panalipod batok sa nagkadaiyang porma sa pang-abuso.
Nangulo sa maong kalihukan sila si Sr. Ma. Victoria Sta. Ana, FMA , managing director sa LVF ug Sr. Chantal Mukase, FMA nga maoy nipadangat sa keynote address.
Gituki sab ni Mukase ang pagtulon-an ni St. John 'Don' Bosco bahin sa paggiya sa mga batan-on pinaagi sa gugma ug kaluoy.
Nisalmot sab sa diskusyon ang nagkadaiyang eksperto bahin sa mental health, legal, Filipino values ug gender perspectives.
Gipadayag sab ni Dizon nga aduna pay ikaduhang hugna sa maong tigom sa buwan sa Disyembre nga salmutan na sa mga estudyante gikan sa mga pampublikong tunghaan, ug plano sab nga dad-on ang maong advocacy sa uban pang bahin sa nasod.
Gawas sa maong kampanya, ang LVF nagpadagan sab og residential facility sa Tubao alang sa mga biktimang giluwas gikan sa sexual abuse, dugang sa ilang livelihood schools sa Victorias City, Negros Occidental ug agricultural training sa Palawan. / CAV