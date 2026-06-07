Kabatan-onan gitugotan sa pagmugna sa direksyon sa digital nga ASEAN

Giduso sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), uban sa pakigtambayayong sa Tayo ang Taya (TAYA), ang mas aktibong partisipasyon sa kabatan-onan pinaagi sa konsultasyong “CTRL+YOUTH: Shaping ASEAN’s Digital Future” nga gipahigayon sa DepEd Ecotech Center sa Sugbo niadtong Mayo 30, 2026.
Gitambungan kini sa mga batan-ong lider, representante sa nagkalainlaing organisasyon, ug mga kaabag nga stakeholder gikan sa lainlaing sektor.
Ang kalihukan kabahin sa sunodsunod nga konsultasyon sa kabatan-onan nga gihimo sa Luzon, Mindanao, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), ug National Capital Region (NCR).
Tumong sa maong konsultasyon ang pagtigom ug pagpalambo sa mga panan-aw sa mga batan-ong Pilipino bahin sa digital resilience, responsableng inobasyon, ug mga nag-uswag nga teknolohiya.
Ang mga ideya ug rekomendasyon nga makuha gikan sa mga partisipante makatampo sa paghimo sa youth manifesto alang sa ASEAN Youth Summit ug sa mga prayoridad sa ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) alang sa 2026.
Sa iyang mensahe, si Engr. Ansley Christopher Cariño, usa sa mga resource persons, nag-awhag sa mga partisipante nga gamiton ang ilang tingog, kahibalo, plataporma, ug teknolohiya aron makahimo og positibong kausaban sa komunidad.
“The conversations we started here should not end inside the Ecotech Center. They should become action, they should become collaboration, and they should become concrete solutions for our communities,” matod ni Cariño.
Atol sa breakout sessions, gipaambit sa mga partisipante ang ilang mga ideya ug sugyot kabahin sa responsableng paggamit sa artificial intelligence (AI), emerging technologies, ug mga paagi sa pagpalig-on sa digital resilience batok sa misinformation, online scams, ug uban pang online harm.
Nagpasalamat sab si National Youth Commission (NYC) Visayas Commissioner Juanquine Carlo “Wacky” Racho sa DSWD tungod sa pagpahigayon sa maong konsultasyon. Matod niya, ang mga kabatan-onan mao ang sentro ug kasingkasing sa maong kalihukan.
“Social media has become a way of life for many, and that’s okay, as long as we use it effectively for the benefit of the community and the country. It is time for us to determine what is true and what is fake in this age of AI,” matod ni Racho.
Samtang nagpadayon ang kalihukan, naghatag sab ang mga kawani sa DSWD Field Office 7 og information, education, and communication (IEC) materials ug gipasiugda ang kampanyang “Tamang Tulong sa Tamang Impormasyon” (3Ti).
Sa iyang presentasyon bahin sa people empowerment, gipasiugda ni DSWD Policy Development and Planning Bureau Director Hannah Giray-Cardido ang upat ka sub-priorities sa DSWD isip chair sa ASEAN Socio-Cultural Community karong tuiga.
Kini mao ang RISE o Resilient and Empowered Families, Inclusive Development, Smart Youth and Innovation, ug Environmentally Sustainable and Food-Secure Future.
Matod ni Giray-Cardido, importante nga mapalambo ang inclusivity ug mapanalipdan ang vulnerable groups sulod sa ASEAN samtang gipalig-on sab ang pagbati sa komunidad ug hiniusang identidad sa rehiyon.
Ang DSWD maoy nangulo sa ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) pillar atol sa 2026 ASEAN Summit nga gi-host sa Pilipinas.
Pinaagi sa mga konsultasyon ug dayalogo sama niini, naglaom ang ahensiya nga ang mga tingog sa kabatan-onan makatabang sa paghulma sa mga polisiya ug rekomendasyon nga mosangpot sa pagkab-ot sa ASEAN Community Vision 2045.
Samtang nagkadako ang papel sa teknolohiya sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, gipakita sa maong konsultasyon ang kamahinungdanon sa pag-apil sa kabatan-onan sa mga panaghisgot nga maghulma sa digital nga kaugmaon sa Pilipinas ug sa tibuok ASEAN. / PR