Kabatan-unan giawhag sa pagpanalipod sa kamatuoran

Dili lamang mga propesyonal nga peryodista ang adunay responsibilidad sa pagpanalipod sa kamatuoran, kondili ang matag usa nga naggamit sa komunikasyon, ilabina ang mga batan-on nga aktibong naggamit sa social media.
Mao kini ang mensahe sa beteranong peryodista ug dokumentarista nga si Howie Severino ngadto sa mga estudyante sa Communication program gikan sa nagkalainlaing tunghaan sa kolehiyo sa Sugbo atol sa Kapuso Campus Talk with iWitness Mr. Howie Severino nga gipahigayon sa University of the Philippines Cebu niadtong Septiyembre 21, 2026.
Gipaambit ni Severino ang iyang mga kasinatian sa journalism, Philippine history ug press freedom, lakip ang pagbag-o sa paagi sa paghatod sa impormasyon tungod sa teknolohiya.
Matod niya, gikan sa telepono ug pager, nisulod ang komunikasyon sa panahon sa smartphones, social media ug drones nga nakapadali sa pagkuha ug pagpaambit sa impormasyon.
Apan uban sa mas sayon nga access sa impormasyon, mas dako sab ang responsibilidad sa matag tiggamit niini aron malikayan ang sayop o makadaot nga impormasyon nga mahimong makaapekto sa komunidad.
Importante, sumala sa gihisgutan sa kalihukan, nga dili dayon motuo o mopasa sa usa ka impormasyon nga wala pa masuta ang tinubdan ug kamatuoran niini.
Alang sa mga estudyante sa komunikasyon, ang ilang papel dili lang kutob sa paghimo og content alang sa social media, apan apil sab ang pagtabang sa komunidad nga makadawat og husto, kasaligan ug mapuslanong impormasyon.
Pinaagi sa responsableng paggamit sa komunikasyon, ang mga batan-on mahimong makatampo sa pagpalig-on sa kahibalo sa publiko ug sa pagpakunhod sa pagkatag sa sayop nga impormasyon.
Gipahinumdoman sab ni Severino ang mga estudyante sa paghatag og bili sa kamatuoran, pagkat-on gikan sa nangagi ug paggamit sa gahom sa komunikasyon alang sa kaayuhan sa kadaghanan. / PR