Kabilya mitaop sa mata

Nakugang ang mga residente sa Sityo Santo Niño, Barangay Apas, Siyudad sa Sugbo sa dihang nagminatay sa paghilak ang usa ka 10 anyos nga lalaki, alas 11:30 sa buntag, Martes, Nobiyembre 12, 2024.

Gisusi ni Edwin Dionio, residente sa maong lugar gumikan sa kasikas sa dihang nakamata sa iyang pagkatulog misugat sa iyang panan-aw ang bata nga naggunit na sa putol nga kabilya diin ang tumoy niini nga adunay hook mitaop sa iyang wala nga bahin sa mata.

Dali sila nga nanawag sa fire volunteer sa Barangay Apas aron madala sa tambalanan ang biktima ug sila na sab ang mipahibawo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office.

Ang bata nga giila nga si Vincent Rosales, Grade 4 sa Camp Lapu-Lapu Elementary School, taga Sityo Mahayahay, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo.

“Natingala ko kay naay nitiyabaw, akong gi-expect kana lang mga bata nga gaduwa mao to lain na man gyud kay dugay ang iyang pagtiyabaw mao to pag tan-aw nako nagdinaganay na ang iyang mga kuyog siguro to pagduol nako nagtaop na tong kabilya sa iyang mata,” matod ni Edwin Dionio.

Mipasabot si Dionio nga kadtong kabilya nga nakataop sa mata sa bata ila kadto gihimong sangitanan sa nagyanyan sa kuryente aron dili makasangit ang ulo sa mga tawo nga ma­ngagi sa iyang tugkaran.

Apan wala sila mag tuo nga makadisgrasya kini sa bata sanglit naa kini sa ibabaw ug imposible matod pa nga maabot kini sa ubos nga unta mubo man ang bata.

Gani sa pagpangutana ni Edwin sa bata mibutyag matod pa nga mikalit lang pagsangit sa iyang mata ang maong kabilya.

Dako ang iyang pagtuo nga nayawaan ang maong kabilya kay sa kadugay na ni nga gihimong sangitanan sa wire sa kuryente wala gyud kini maka disgrasya.

“Murag si kamatayan to sir kay wala gyud koy idea nga maingun ato to kay mikalit raman daw og abot sa iyang mata ang kabilya,” matod ni Edwin Dionio.

TABANGAN

Gisuwayan pa sa pag-ibot ang kabilya sa mga personnel sa CDRRMO apan naglisod kini. Dali nila nga gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center sa mga miresponde nga personnel sa CDRRMO uban sa Bureau of Fire Protection aron makuha ang nag-ungot pa nga kabilya.

Ang Cebu City Social Welfare and Services mipasalig nga tabangan nila ang maong biktima pinaagi sa ilang programa nga Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS).

Matod ni Portia Basmayor, pangulo sa CSWS nga moabag ang siyudad ang medical assistance sa bata.

“Nag-budget man gyud ta sa Cebu City Government og financial assistance nga mahatag dayon nato kung naay emergency nga panghitabo ba sa atong mga tawo dinhi sa Siyudad sa Sugbo,” matod ni Basmayor.

Sigon sa mga silingan sa lugar nga ang maong bata diha gyud tig agi-an aron manglaktod pagbaktas paingon sa eskwelahan uban sa lain pa nga mga estudyante.

Ang maguwang na ang nag-atiman niini tungod kay ang mga ginikanan sa bata tua sa probinsya sa Leyte.

Tungod sa kawad-on magbaktas lang kini paingon sa eskwelahan gikan sa Sitio Mahayahay ug mag-short cut sa Sityo Santo Niño matag udto. /AYB