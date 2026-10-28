Kabomberuhan sa Mandaue nangandam sa Kalagkalag

Gihugtan na sa Mandaue City Fire Station ang kampanya batok sa sunog ug inspeksyon sa mga sementeryo isip pagpangandam sa Oplan Kaluluwa.
Matod ni Senior Fire Officer 4 Noel Codilla, public information officer sa kabomberuhan, gipahinumdoman ang publiko nga dili biyaan ang mga gidagkutang kandila ug susihon ang mga linya sa kuryente aron malikayan ang sunog.
Gipasidan-an sab ang mga residente nga mag-amping sa paggamit sa kuryente ug uban pang posibleng hinungdan sa sunog, ilabina sa mga panimalay nga biyaan aron mobisita sa sementeryo.
Gipanghipos sab ang mga uga nga sagbot ug uban pang daling masunog nga butang.
Gipahinumdoman ang mga tindero sa kandila, posporo ug uban pang baligya sa gawas sa sementeryo nga likayan ang pag-overload sa kuryente, ilabina kon mogamit og generator. / ABC