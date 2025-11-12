Kada adlaw nga naa’y mga duwa sa Cesafi hangtod na mahuman

Inig balik sa aksiyon sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college ug high school divisions karong Nobiyemre 17, 2025, sa Cebu Coliseum, kada adlaw na nga adunay mga duwa hangtod mahuman ang torneyo sa tungatungang bahin sa Disyembre.
Ang kadagkuan sa Cesafi naahat sa paghan-ay ning grabe ka huot nga eskedyul human sa sunodsunod nga pagkauswag sa mga duwa tungod sa mga kalamidad nga niigo sa Sugbo gikan sa magnitude 6.9 nga linog ngadto na sa Bagyong Tino.
Gawas pa niini, aduna sab laing mga kalihukan nga nakapugos sa Cesafi sa pag-uswag sa ilang mga duwa.
Nanghinaot si Commissioner Felix Tiukinhoy Jr. nga wala na’y mahitabo nga pagkauswag sa mga duwa.
Sa tinguha nga mahuman karong tuiga ang kombati sa high school ug college divisions, nakadesisyon ang Cesafi nga iuswag sa sunod tuig ang nahabiling mga duwa sa 12 Under ug 15 Under categories. / ESL