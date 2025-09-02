Kadagkuan sa DPWH 7 ipatawag sa Hunta Probinsiyal sa Sugbo

Nagtuo si Bise Gobernador Glenn Soco nga ang panagtambayayong sa lokal nga kagamhanan tali sa Department of Public Works and Highways (DPWH) maoy maghatag og kasulbaran sa flood control problems sa Sugbo.
Si Soco nisubli sa giusab nga Ordinance 2023-05 sa hunta probinsiyal nga nagmando sa tanang national line agencies sa pakig-alayon sa kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo sa tanang mga proyekto ug programa nga ilang ipatuman.
Ang maong ordinansa naglatid sab sa mga silot nga P5,000 o pagkapriso sa indibiduwal nga mosupak sa pagtuman sa maong lagda sa probinsya.
Si Soco nipadayag sa iyang pagkadismaya sa nagkadaghan nga reklamo gikan sa board members ug local chief executives sa mga proyekto nga gidumala sa DPWH nga giingong sagad wala mahuman.
Tungod niini, ang direktor sa DPWH 7 gikatakda nga ipatawag sa hunta probinsiyal karong Lunes, Septiyembre 8, 2025.
Kini aron paghatag og katin-awan, updates ug report sa mga proyekto sa probinsiya sa flood control, road concreting, ug uban pa.
Lakip sa mga pananglitan ni Soco ang flood control project sa Dakbayan sa Mandaue, road concreting projects sa mga kalungsoran, Metro Cebu Expressway ug uban pa.
Gawas sa flood control project, ang dugay na nga Metro Cebu Expressway wala gihapoy kahumanan nga gipundohan og indicative cost nga P94.07 bilyunes. / ANV