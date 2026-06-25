Kadagkuan sa PRO 7 misusi sa mga tunghaan sa Cebu City

Human sa nahitabo’ng pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City, nag-inspeksyon ang Police Regional Office (PRO)-7 sa seguridad sa mga tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an.
Si Police Brigadier General Arnold Abad, regional director sa PRO-7, nibisita sa Cebu City Science High School sa Barangay Labangon ug sa Abellana National High School aron tan-awon ang kahimtang sa seguridad sa maong mga eskwelahan.
Matod ni Abad, gikinahanglan nga magpabilin nga alerto ang mga polis nga gi-deploy sa gawas sa mga tunghaan ug palig-unon ang police visibility ug pag -monitor sa mga eskwelahan. / AYB