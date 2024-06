Kadalanan pabahaan og polis

Nipagawas og kamandoan ang hepe sa kapulisan lukop Pilipinas nga si Police General Rommel Francisco Marbil sa tanang police offices nga pabahaan og personnel ang kadalanan aron mapugngan ang mga krimen nga hinimoan sa riding in tandem.

Matod sa heneral nga apil nga ipakatap ang mga polis nga naa nadestino sa Holding Admin Unit aron magamit usab sila sa pagsulbad sa kriminalidad.

Dinhi sa dakbayan sa Sugbo, una na nga mipatuman niini ang Cebu City Police Office (CCPO) bisan wala pa ang kamandoan human makita nga epektibo kini sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa siyudad.

Matod ni P/Lt. Col. Janette Rafter, deputy city director for administration sa CCPO, nga ila lang palamboon pa ang ilang deployment tungod kay nakahan-ay na ang ilang police visibility nga nahimo’ng epektibo sa pagpugong sa krimen.

Si P/Col. Ireneo Dalogdog, hepe sa CCPO, nigamit sa mga sakop sa City Mobile Force Company (CMFC) alang sa beat patrol.

Pasabot ni Rafter nga tungod kay walay problema sa insurgency ang dakbayan sa Sugbo, ang CMFC maoy gipakatap isip urban beat patrollers diin nakita kon unsa kini ka epektibo.

“Sa instruction sa atong city director, gi-deploy na gyud na nato na kay wala man kaayo tay problema diri sa when it comes to insurgency. So, atong gibalhin sa urban patrollers, mao na naa tay urban patrollers nga atong gitawag nga Central Beat Patroller,” matod ni Rafter.

Gibahin nila ang beat patrol ngadto sa tulo ka mga sector: North, south ug central beat patrol. Gawas niini, kadtong mga polis nga nangadestino sa opesina isip mga admin officer, mo-render usab kini og duha ka oras nga mag beat patrol sa dili pa sila mo-report sa ilang buhatan.

Tungod niini, niubos karon ang crime statistics sa dakbayan sa Sugbo ilabi na sa street crimes sama sa crime against property ug uban pa. / AYB