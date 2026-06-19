Kadaot sa linog sa Sarangani miabot sa P1.36B

Gibanabana nga mokabat ngadto sa P1.36 milyunes ang kadaot sa infrastructure sa Sarangani, ug silinga’ng lalawigan mugna sa pagtay-og sa 7.8 magnitude nga linog niadtong Hunyo 8.
Base sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) niadtong Biyernes, Hunyo 19, 2026 nga ang mga lalawigan nga apektado ug nakaangkon og grabe’ng kadaot naglakip sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soccsksargen, ug ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).
Moabot sa 799 ka mga nagkadaiyang infrastructure facilities ang nangadaot.
Samtang ang mga nangamatay nitala ngadto sa 78, adunay 1,339 angol, ug 32 missing sa Davao Region ug Soccsksargen. / PNA