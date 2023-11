Kadaugan sa konsehal tungod sa ‘human error’

Ang magtutudlo nga nalam­bigit sa vote canvassing nga nisangpot sa gilalisan nga kadaugan sa usa ka konsehal sa Barangay Cogon Ramos, dakbayan sa Sugbo nagkanayon nga resulta sa “human error” ang nigawas sa barangay election.

Matod pa, si Cherry Ann Ginobisa Cillar, ang nidaog nga konsehal sa barangay nga gikuwestiyon, kinsa maoy ika­pito ug nidaog subay sa resulta sa canvassing sa Oktubre 30 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE), niingon nga magpabilin siya sa iyang posisyon ug magpadayon sa pagserbisyo sa konseho.

“Yes, I will continue because my name was in the certificate of canvass,” matod ni Cillar niadtong Miyerkules, Nob. 8, 2023.

Ang magtutudlo nga si Darvy Sinugbahon, chairman sa barangay board of canvassers sa City Central National High School, niangkon nga ang managlahi nga ihap sa botos ug resulta sa canvassing nga nisangpot sa kadaugan ni Cillar pulos resulta sa “human error” ug dili tinuyo.

Si Cillar nag-atubang og hagit gikan sa kandidato nga nahimutang sa ikawalo nga si May Tugot Sadaya, kinsa nipasangil nga mas gamay ang botos nga nadawat ni Cillar kay sa iyaha.

Niadtong Martes, Nobiyembre 7, si Sadaya, kinsa nagtinguha sa iyang katapusang termino sa konseho sa barangay apan gideklarar nga nagsunod kang Cillar, nibisita sa Commission on Elections (Comelec) Cebu City North Office aron ipadayag ang ilang kabalaka bahin sa managlahi nga vote tallying.

Si Sadaya nanumpa sa ka­tung­danan atubangan ni Cebu City Mayor Michael Rama sa sayong buntag niadtong Oktubre 31.

Nanumpa sab si Cillar atubangan ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug Konsehal Jocelyn Pesquera niadtong Martes.

Si Sadaya, nga adunay 998 ka botos, nipasangil nga si Cillar nakadawat lang og 973 ka botos. Apan, ang Certificate of Canvass of Votes and Proclamation (COCP) nitaho nga si Cillar nakakuha og 1,003 ka botos, nga milabaw og 30 botos sa kang Sadaya.

Ang statement of votes sa presinto nga gipaambit sa media nagpakita usab og 1,003 ka botos alang kang Cillar. Hinuon, gidetalye niini ang usa ka breakdown sa botos gikan sa siyam ka presinto sa Barangay Cogon Ramos, nga lahi ang nakita.

Base sa dokumento gikan sa buhatan ni Commission on Elections (Comelec) Cebu City North Election Officer Marchel Sarno, nakakuha si Cillar og 100 ka votes sa precinct 268A-269A, 96 votes sa precinct 272A-272B, 125 votes sa precinct 270A-271A, 76 votes sa precinct 273A-273B, 152 votes sa precinct 274A, 114 votes sa precinct 275A-276A, 115 votes sa precinct 277A-278A, 125 votes sa precinct 279A-280A, ug 70 votes for precinct 281A-281B, nga ang total 973 ka botos.

Matod ni Cillar nga wala siya’y ideya nga nakadaog siya og puwesto sa konseho, tungod kay nibiya na siya gikan sa eleksyon.

Apan, gipahibawo siya sa usa ka paryente nga igo gyud siyang nakadawat og botos aron mahimong konsehal sa Barangay Cogon Ramos.

DI TINUYO

Sa pakighinabi niadtong Miyerkules, si barangay board of canvassers chairman Sinugbahon niingon nga wala siyay intensyon sa pagmaniobra sa mga botos aron mahatagan og bintaha si bisan kinsang kandidato.

Miingon usab siya nga dili siya paryente ni Cillar.

Matod niya nga atol sa canvassing, ang mga botos gi-canvass sa laing duha ka non-teaching members sa board, apan isip chairman, siya ang niako sa responsibilidad sa nahitabo.

Matod ni Sinugbahon nga atol sa canvassing, walay mga poll watchers o kandidato sa bisan asang partido nga nitambong sa pagsusi sa resulta. Naghulat siya nga adunay mosusi sa mga resulta hangtod sa alas 6 sa buntag sa sunod nga adlaw.

Siya niingon nga nakig-alayon na siya sa Comelec Cebu City North aron makig-alayon sa bisan unsang umaabot nga kalambuan.

PETISYON

Matod ni Cillar nga moserbisyo siya sa konseho bisan pa sa mga pasangil sa ka lehitimo sa iyang kadaugan.

Bisan pa, giingon ni Cillar nga andam siya nga modawat sa bisan unsang mga kausaban, labi na kon gihimo ang usa ka pag-compute sa tally sa botos.

Si Sarno niadtong Martes nagkanayon nga ang husto nga sakop sa konseho sa barangay mao ang kandidato nga gideklarar sa barangay board of canvassers nga mao si Cillar base sa COCP.

Apan, giawhag ni Sarno si Sadaya nga mosang-at og petisyon alang sa pagtul-id sa usa ka dayag nga sayop sa Comelec Central Office sa Metro Manila, nga nagsugyot nga iyang sugdan ang legal nga proseso pinaagi sa pagpadala og email.

Siya niingon nga kini nga petisyon lahi sa usa ka protesta sa eleksyon, nga naglakip sa recounting.