Kadaut sa El Niño miabot na og P151M

Ang Pilipinas, partikular na ang Kasadpang Kabisay-an ug Zamboanga Peninsula, nakaangkon na og P151.3 milyunes nga danyos ug alkanse tungod sa epekto sa El Niño, matod sa Department of Agriculture (DA) sa Huwebes, Pebrero 8, 2024.

Sa usa ka pamahayag, ang DA niingon nga 3,923 ka mga mag-uuma ug 3,291 ka ektarya nga yutang pang-agrikultura ang apektado sa ting-init sa duha ka mga rehiyon.

Ang bana-bana sa posibleng kadaut sa produksiyon anaa sa 6,618 metriko tonelada sa humay ug mais.

“Most of the damage and losses were incurred on rice and corn that are in their reproductive stage,” matod sa labing uwahi nga bulletin sa DA labot sa El Niño.

Aron matabangan ang mga mag-uuma nga makasagubang sa mga epekto sa ting-init, ang DA nag-apod-apod og kapin sa P1 milyon nga kantidad sa mga liso sa utanon sa Kasadpang Kabisay-an, samtang nagpalit og mga materyales sa pagtanum alang sa high value nga mga tanom nga nanginahanglan og gamay nga tubig ug gihatag sa Zamboanga Peninsula.

Kini nga mga aksyon way labot sa cloud seeding operations, pest control management, ug pag-promote sa mas lapad nga paggamit sa drought-resistance crop sa DA nga nagkalainlain aron sa pagtabang sa mga rehiyon nga nakasinati sa kakulang sa tubig.

“The DA has adopted an alternate wetting-and-drying system that reduced water consumption in rice fields. The agency is also checking the use of solar-powered irrigation systems to bring water to farms that need them most,” matod ni Secretary Francisco Tiu Laurel.