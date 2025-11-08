Kaduha giluwas ni Sr. Sto. Niño

“Paglawom sa tubig sa among sala gidali unta nakog kuha si Senior Santo Niño sa apador pero misamot sa pagkusog ang bul-og sa baha tungod sa pagkusokuso ni bagyong si Tino.”
Mao kini saysay ni Annabelle Yuson, nagpuyo sa Sitio Caimito, Brgy. Cotcot, Lungsod sa Liloan, hugot nga nagtuo nga kaduha na luwasa sa Balaang Bata, si Senior Sto. Niño, ang iyang kinabuhi ug ang iyang pamilya.
Si Annabelle kaniadto usa ka Muslim nga nakabig sa Katolisismo ug karon usa ka deboto.
Ang Unang Milagro (Marawi, 1986)
Nahimamat ni Annabelle ang unang milagro niadtong 1986 didto sa Marawi, sa kampo sa iyang bana nga usa ka sundalo.
Giatake sila sa mga armado, gipaulanan og bala ang kampo.
Uban sa iyang bana ug mga anak, gigakos ni Annabelle ang gamay nga rebulto ni Sr. Sto. Niño samtang nagbutobuto ang mga armas. Ang bala niigo sa tiil ug mata sa rebulto.
“Naghigda mi, ako gigakos ang Sr. Sto. Niño! Nagpasalamat mi, kay ako nagakos. Ang tiil ug mata sa Sto. ang naigo! Kung ang bala wala pa maigo sa tiil ug sa mata sa Sr. Sto. Niño! Ako unta ang naigo,” sulti ni Annabelle.
Giisip niya kadto nga usa ka dakong milagro sa panalipod.
Human niretiro ang iyang bana sa pagkasundalo, nibalhin sila sa pagpuyo sa Sugbo, didto sa Brgy. Cotcot, Liloan. Gidala gihapon niya ang gamay’ng Sto. Niño bisan og napiang ang tiil ug napisok ang mata.
Ang Ikaduhang Milagro (Bagyong Tino)
Nangandoy si Annabelle nga makapalit og dako nga rebulto sa Sto. Niño. Ang iyang pag-ampo gitubag niadtong 1997. Nisalmot siya sa usa ka beauty contest sa ilang Barangay nga gitawag og “Hot Mama.”
Wala siya mapakyas, nakuha niya ang korona.
“Pangandoy man nako na, kon makadaog isip ‘Hot Mama’ ang premyo ipalit sab nakog dakong Sto. Niño. Wala ko napakyas,” matod niya.
Apan niabot ang dakong katalagman sa pagkusokuso ni Bagyong Tino.
Ang tubig-baha nisaka, nitupong na sa atop sa ilang panimalay. Nakabiya na sa ilang balay ang iyang bana, mga anak, ug apo.
Naulahi siya paggawas kay iyang gidali og kuha ang dako nga Sto. Niño gikan sa aparador.
Apan tungod sa kusog kaayo nga bul-og sa tubig-baha, natumba ang aparador ug natumbahan siya. Hapit siya malumos.
Nanlimbasug siya ug nakasinggit og “Senior Santo Niño!”
Wala siya madala sa sulog, nakalangoy siya ug nakasaka sa ikaduhang andana sa balay sa iyang anak, ug luwas silang tanan sa pamilya. Bisan luwas na sila, nabalaka si Annabelle kay wala niya madala ang rebulto ni Sr. Sto. Niño.
Pagkahuman sa bagyo ug paghubas sa tubig-baha, wala mahimutang ang kalipay ni Annabelle, bisan og nalubong sa lapok, intact gihapon ang Sto. Niño. Gilimpyohan niya dayon ang rebulto ug gilabhan ang sinina niini.
Gipadayag ni Annabelle nga pinaagi sa hugot nga pagsalig sa Ginoo, sa pag-ampo, ug sa pangaliyupo sa Senior Sto. Niño, naluwas ang iyang pamilya ug ang iyang kinabuhi sa ikaduhang higayon. / GPL