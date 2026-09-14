Kaepektibo sa Kawan ng Kapwa sa Sibonga, gisusi

Giebalwar sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang mga lider ug miyembro sa Kawan ng Kapwa sa Lungsod sa Sibonga isip kabahin sa pagtan-aw sa kaepektibo, kamahinungdanon, episyente nga pagdumala, ug kalungtaran sa inisyatiba ubos sa Walang Gutom Program.
Ang ebalwasyon gihimo pinaagi sa Focus Group Discussions (FGDs) niadtong Septiyembre 3, 2026, aron mapaminaw ug madokumento ang mga kasinatian sa mga benepisyaryo ug field implementers.
Gipangunahan kini sa mga Social Welfare Officer gikan sa National ug Regional Program Management Offices (NPMO ug RPMO).
Aktibong niapil sa maong kalihukan ang mga lider sa Kawan ng Kapwa sa Sibonga uban sa mga kawani sa DSWD aron hisgutan ang mga kalampusan, hagit, ug mga pamaagi nga makatabang sa padayon nga pagpalambo sa programa.
Usa sa mga nahisgutang positibong epekto sa inisyatiba mao ang pagtan-aw sa mga benepisyaryo nga dako kini nga suporta sa ilang komunidad.
Matod nila, nakatabang ang Kawan ng Kapwa sa mas paspas nga pagpakaylap sa tukmang impormasyon ngadto sa ubang miyembro, pagpalig-on sa panag-ilahay ug pagsuod sa matag usa, ug pagpalambo sa ilang panaghiusa pinaagi sa regular nga interaksyon ug pakig-uban.
Ang pilot implementation sa Kawan ng Kapwa nagsusi sab sa posibilidad sa pag-organisar sa mga benepisyaryo ngadto sa mga grupo nga adunay 15 ngadto sa 25 ka aktibong miyembro aron mapalig-on ang partisipasyon, peer support, ug pag-apil sa implementasyon sa programa.
Niadtong Agusto, nahuman sab sa mga lider ug miyembro sa Kawan ng Kapwa ang “Leading with Purpose: Developing Effective Leaders for Stronger Communities” workshop nga nagtumong sa pagpalig-on sa panaghiusa, pagsalig, ug kooperasyon sa grupo aron maseguro ang dugay nga kalungtaran sa inisyatiba.
Gibase sa Pilipinong bili sa “kapwa,” nga nagpasabot sa hiniusang pagkaila ug responsibilidad, ang Kawan ng Kapwa nag-awhag sa mga benepisyaryo sa pagtinabangay aron matukod ang mas lig-on, malahutayon, ug mapalambo nga mga komunidad.
Pinaagi sa inisyatiba, napalig-on sab ang lokal nga komunikasyon, koordinasyon, ug feedback mechanisms tali sa mga benepisyaryo, stakeholders, ug mga tigpatuman sa programa nga nakatabang sa mas dali nga pag-report ug pagsulbad sa mga kabalak-an sa implementasyon.
Ang Kawan ng Kapwa unang gisulayan sa National Capital Region (NCR) sa wala pa kini gipalapdan ngadto sa ubang pilot areas lakip ang Region IX ug Region VII. / PR / Hulagway gikan sa DSWD Field Office VII webpage