Kagamitan sa paghimo og armas gisurender

Gidawat sa mga sakop sa 1st Provincial Mobile Force Company (PMFC) sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) ang gipangsurender nga kagamitan sa paghimo og armas niadtong Dominggo, Oktubre 5, 2025, mga alas 3:30 sa hapon, sa Sityo Lantawan, Barangay Cahumayan, Danao City.
Kini nahitabo atol sa ilang Oplan Katok ubos sa proactive nga Internal Security Operation (ISO) ug anti-criminality drive.
Usa ka tawo ang niduol kanila aron itahan ang nagkadaiyang gamit nga naglakip sa mga steel piles, usa ka lower receiver sa kalibre .45 pistol, usa ka AR15 handle, drill chuck, bench grinder, ug bench motor nga anaa na sa kustodiya sa 1st PMFC.
Kini nga kalambuan gisundan sa pagkasikop sa duha ka tawo niadtong Oktubre 2, 2025, nga naaktuhan nga naghimo og paltik nga armas sa Dakbayan sa Danao.
Gipasalig sa Police Regional Office (PRO) 7 nga magpadayon ang ilang kampanya kauban ang local government unit ug stakeholders
aron mahunong ang pagkuyanap sa loose firearms ug pagbungkag sa paggama og armas sa tibuok Central Visayas. / AYB