Kagubot sa Middle East molanat pa’g 2 ka buwan

Gipanglantawan sa opisyal sa Department of Foreign Affairs (DFA) nga ang nagpadayon nga kagubot sa Middle East gikabalak-an nga molungtad pa ngadto sa upat o walo ka semana base sa inisyal nga taho gikan sa Philippine diplomatic posts.
Atol sa Senate Committee on Migrant Workers hearing, si DFA Assistant Secretary Germinia Usudan nagkanayon nga ang maong kagubot posible nga molanat og dugay nga makaapekto sa Overseas Filipino Workers (OFWs) lakip na mamugna nga kadaot sa dagan sa ekonomiya sa nasod.
Matod pa ni Usudan nga ang kagamhanan nag-monitor sa posible nga epekto sa maong gyera ngadto sa 2.4 milyunes nga mga Pinoy nga nanarbaho sa mga nasod sa Middle East, lakip na ang suplay sa lana ug pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palitunon.
Kini ilabi na sa kalambuan sa Strait of Hormuz diin ang 20 porsiyento sa global oil, mogamit sa maong rota ang naapektuhan sa nagpadayon nga giyera.
Samtang ang Department of National Defense Assistant Secretary for Strategy and Policy, Jeffrey Hechanova nga dili matag-an ang gidugayon sa maong kaguliyang.
“Due to the fluidity of the situation … mahirap talagang magbigay ng legitimate timeline because may action and counteraction po kasi bawat countries,” matod pa ni Hechanova. / PNA