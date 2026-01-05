Kahalangdon sa yuta sa NGCP sa Duljo-Fatima, Talamban gisusi

Gidiskusyohan karon sa mga grupo sa komunidad ug lokal nga sektor ang kahalangdon sa mga yuta sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) sa Duljo-Fatima ug Talamban, tungod kay kini giila nga adunay papel sa operasyon sa power transmission ug suplay sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang isyu naghisgot sa posibleng pag-usab sa gamit sa maong mga lugar, ilabi na ang planong pag-convert niini ngadto sa residential use o pagtukod og mga panimalay, bisan pa nga kini kasamtangang konektado sa Metro Cebu transmission network.
Sumala sa Cebu Electricity Rights Advocates (Cera) convenor nga si Nathaniel Chua, ang mga lugar sa Duljo-Fatima ug Talamban kabahin sa Metro Cebu Transmission Loop ug gitakda alang sa mga pasilidad sama sa transmission lines ug substations.
Matod niya, ang mga pasilidad nagserbisyo sa power distribution padulong sa komersyal ug residensyal nga mga lugar sa siyudad.
Gipasabot sab niya nga ang Duljo-Fatima target para sa substation upgrades, samtang ang Talamban gilangkuban sa corridor sa 230-kV transmission lines nga nagdugtong sa mga planta sa kuryente padulong sa urban load centers.
Sa bahin sa relokasyon, giingon sa grupo nga adunay mga panimalay gikan sa urban poor communities nga naapektuhan sa mga lugar nga duol sa transmission corridors.
Sumala sa ilang pamahayag, ang relokasyon sa mga pamilya kinahanglan ibutang sa mga lugar nga adunay access sa eskwelahan, transportasyon, kahimsog nga serbisyo, ug oportunidad sa panginabuhi.
Ilang giingon nga ang pagbalhin sa mga residente gikan sa hazard-prone nga lugar ngadto sa mga dapit nga duol sa high-voltage transmission lines nagkinahanglan og mas hugot nga pagtuon ug koordinasyon sa mga ahensiya.
Base sa datos nga gipakita sa grupo, gibanabana nga motaas ang demand sa kuryente sa Cebu sa umaabot nga mga tuig, busa ilang giingon nga gikinahanglan ang padayong ebalwasyon sa mga pasilidad sa transmission ug sa lokasyon sa mga pasilidad nga may kalabutan sa power grid.
Ilang giingon nga ang maong ebalwasyon may kalabutan sa supply stability, gasto sa operasyon, ug impluwensya niini sa komunidad.
Gibutyag sa grupo nga ang isyu karon gitun-an sa konteksto sa komunidad ug serbisyo publiko diin naglakip sa koordinasyon tali sa lokal nga kagamhanan, mga residente, ug sektor sa kuryente. Ang diskusyon naglakip sa mga aspeto sa power infrastructure, rehousing considerations, ug panginahanglan sa komunidad nga nalambigit sa mga lugar nga sakop sa transmission corridors. / PR