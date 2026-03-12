Kahayag ug tubig: WaterLight Symphony sa Naga

Way hunong ang Lokal nga Kagamhanan sa Dakbayan sa Naga sa pagpangandam ug pagpaukyab aron madani ang mga bisita sa habagatang Sugbo. Sa matag tuig nga molabay, may bag-ong rason ang mga biyahero sa paghunong, molingkod, ug motan-aw sa baybayon sa siyudad nga mas nailhan na karon isip “City of Lights.”
Sa tinuod lang, talagsaon ang paglambo sa mga suroyanan dinhi. Ang Naga maoy usa sa mga lokal nga kagamhanan sa tibuok Sugbo nga nakapahimutang og mga atraksyong haom sa tanan, gikan sa mga pamilya nga nangitag malinawon nga hapon, hangtod sa mga batan-ong nangita og lugar nga masinati ang kahayag sa kagabhion.
Sa daplin sa dagat mitungha ang maanyag nga Naga Boardwalk, usa ka halapad nga lakawan nga pirming gihapinan sa preskong hangin sa baybayon. Dinhi, ang kahayag sa kilumkilom mosanag ibabaw sa tubig samtang ang mga magtiayon ug pamilya maglakaw nga naghinay, nagkatawa, nagkupot sa ilang mainiton nga kape gikan sa gagmay’ng coffee shop nga naglaray sa kilid. Dili ikatingala nga sukad gibuksan kini sa publiko, wala gayud kini mahutdan og bisita, lokal man o langyaw.
Apan samtang ang adlaw molubog ug ang kalangitan mopintal sa kolor nga orange ug blue, laing talan-awon ang motumaw sa baybayon. Niadtong gabii sa Valentine’s Day, sa presensya nila ni Mayor Val Chiong, Bise Mayor Virgilio Chiong, mga sakop sa konseho, ug ni Gobernador Pamela Baricuatro, gipasundayag sa siyudad ang labing bag-ong talan-awon sa kahayag, ang WaterLight Symphony.
Nahimutang sa sulod sa Naga Park and Boardwalk, ang maong atraksyon murag usa ka damgo nga mitungha gikan sa dagat mismo.
Sa unang pagtan-aw, kini usa ka duwa sa tubig ug suga, mga balod nga nagsayaw samtang ang kahayag mokidlap ibabaw niini. Apan labaw pa kini sa usa ka talan-awon.
Sumala sa pagpasabot sa LGU, ang “WaterLight” literal nga naggikan sa usa ka device nga makahimo og kuryente ug kahayag gikan sa saltwater, usa ka simbolo nga ang kusog mahimong mapuga gikan sa kinaiyahan nga naglibot niini. Sa mas lawom nga pagtan-aw, ang kahayag nga nagasumpay sa tubig nagmugna og usa ka optical nga kahibulongan, murag ang dagat ug bituon naghinabi sa usag usa.
Ang “Symphony,” dugang pa nila, usa ka hapsay nga panag-uyon sa tunog ug mga elemento. Dinhi, ang musika mokuyog sa lihok sa tubig ug kahayag, nga nagmugna og kasinatian nga dili lamang makita kondili mabati. Sama sa Dagitab Festival nga nagdan-ag matag tuig, ang WaterLight Symphony usa usab ka selebrasyon, sa kahayag, sa pagtinabangay, ug sa paglaom.
Sa kagabhion, samtang ang mga suga magdan-ag ug ang musika mopatigbabaw sa hangin sa baybayon, mabati sa usa ka bisita nga ang Dakbayan sa Naga dili lang usa ka destinasyon. Kini usa ka kasinatian, usa ka siyudad nga nagpadayon sa pagdan-ag, nag-awhag sa matag usa nga moanhi, motan-aw, ug mahigugma sa kahayag nga nagasayaw ibabaw sa dagat. /