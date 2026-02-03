Kahera sa fast food chain mibulsa sa halin, sikop

Cashier sa inila nga fast food chain ang giposasan human nasakapa’ng nikawat sa halin sa maong establisemento sa alas 5:00 sa hapon, Sabado, Enero 31, 2026, sa branch nga nahimutang sa Barangay Linao, Dakbayan sa Talisay.
Si alyas Justine, 22, dalaga, nga taga Sityo Cabangcalan 1, Brgy. Bulacao, Dakbayan sa Sugbo ang gitanggong sa Talisay City Police Station, human nga gireklamo sa kasong qualified theft.
Gidakop ang maong kahera pinaagi sa citizens’ arrest sa duha ka manager sa maong kan-anan.
Nabantayan ang suspek sa duha ka manager nga sa matag duty makuwangan ang halin.
Sa ilang gihimong inspection, nahibaw-an nila sa cashier drawer niini nga adunay cash sales nga P1,835 apan wala gideklarar sa suspek.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, ang cashier mitug-an nga aduna pay laing kuwarta nga iyahang gitaguan sa ilang panimalay nga mobalor sa P51,290.
Giingong giangkon ni Justine ang krimen ug napugos siya sa paghimo niini aron nga iyang itabang og gasto alang sa iyang pamilya. / GPL