Kahimsog ni Morant susihunon pa’g balik

Labing menos, nagkinahanglan pa og dugang duha ka mga semana ang pagpaalim sa usa sa mga pambato sa Memphis Grizzlies nga si Ja Morant sa angol sa iyang wa nga siko, nga iyang nasinati niadtomg Enero 21, 2026.
Gianunsyo sa Grizzlies kagahapon, Huwebes, Pebrero 19, nga maayo ang dagan sa pagpaalim ni Morant apan wala pa sila’y kaseguroan kon kanus-a kini makabalik pagduwa.
Si Morant, 26 anyos, sulod lang sa 20 ka mga duwa nakapakita pa aksyon sa kasamtangang season sa National Basketball Association (NBA) gumikan kay gihasol kini sa nasinati niyang pagkaangol. / Gikan sa wires