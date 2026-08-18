Kai mibalik sa PH Gilas

Nagpanikad ug madasigon ang Gilas Pilipinas kabahin sa ilang kampanya sa 4th window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers gumikan kay mobalik na pagduwa sa Philippine national team ang batan-ong Pinoy nga higante nga si Kai Sotto.
Nagkanayon si Gilas coach Tim Cone nga niapil ang 7’3” nga si Sotto sa labing una nilang praktis niadtong Lunes, Agusto 17, 2026.
Sa 4th window, ang Gilas mo-host sa Jordan karong Agusto 28 ug Iran karong Agusto 30 sa Mall of Asia Arena sa Manila.
“We had our first day of practice and it was great, especially because Kai joined us in practice. He is taking a break from his schedule to play for us in the [FIBA] window,” matod ni Cone nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Si Sotto katapusang niduwa sa Gilas niadtong 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers gumikan kay nakasinati siya og torn anterior cruciate ligament (ACL) sa iyang wala nga tuhod niadtong Enero 2025 nga nagkinahanglan og taas nga panahon sa pagpaalim.
Nagkanayon si Cone nga krusyal kaayo ang pagbalik ni Sotto gumikan kay grabe ka mahinungdanon ang 4th window sa ilang kampanya nga pwedeng makahukom kon maka-qualify ba sila o dili sa 2027 World Cup.
“It’s a do-or-die situation and we’re extremely happy that he responded to the call. No doubt, he’s a game-changer for us. I already feel like a better coach with him in the fold,” dugang ni Cone.
Ang resident import sa Brgy. Ginebra Gin Kings nga si naturalized Justin Brownlee mobalik na sab pagduwa sa Gilas alang sa qualifier, hinuon wala pa siya nakaapil sa praktis sa Gilas.
“Otherwise, everyone showed up and we got right to work. We have 10 days to prep. We’re all excited,” sumala ni Cone.
Kabahin sa title defense sa Gilas sa Asian Games sa sunod buwan sa Japan, nagkanayon si Cone nga di moduwa si Sotto gumikan kay pulos magduduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) ang iyang gamiton. / ESL