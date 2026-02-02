Kai mitali na sab og double-double

Nimugna na sab og doule-double ang batan-ong Pinoy nga higante nga si Kai Sotto sa ikaduha niyang duwa sa iyang pagbalik gikan sa ACL injury aron pangulohan ang kutas nga kadaugan sa Koshigaya Alphas batok sa and Levanga Hokkaido, 81-80, niadtong Dominggo, Pebrero 1, 2026, sa Japan B.League.
Ang 7’3” nga sakop sa Gilas Pilipinas nipakatap og 20 puntos ug 14 rebounds ning sangkaa.
Si Sotto kinsa nimugna og 14 puntos ug 10 rebounds sa premiro niyang duwa gikan sa iyang pagbalik, nagkanayon nga nagkinahanglan pa siya og dugang mga duwa aron hingpit nga mahibalik ang iyang saktong kondisyon. / ESL