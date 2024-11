Kai moduwa sa PHL Gilas

Seguradong moduwa ang batan-ong Pinoy nga higante nga si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas alang sa second window sa FIBA Asia Cup qualifiers diin usa ang Pilipinas sa mo-host nga mga nasod.

Si Gilas team manager Richard Del Rosario nihatag og kaseguroan kabahin niini bisan nakasinati og angol (sprained ankle) ang 7’3” nga magduduwa sa miaging semana sa iyang pagduwa sa Japan B.League.

Gani, matod ni Del Rosario nga moapil si Sotto sa Gilas training camp sa Inspire Sports Academy sa Laguna nga mosugod karong Nobiyembre 15, 2024.

“Yes, he will be joining Gilas,” matod ni Del Rosario nga napatik sa Spin.ph.

“Minor sprain lang yung injury niya a couple of days ago.”

Nasinati ni Sotto ang iyang angol atol sa 3rd quarter sa daog sa Koshigaya Alphas batok sa Nagasaki Velca, 80-67.

Ang kanhi UAAP junior MVP nakatali na og 13 puntos, walo ka rebounds ug upat ka blocks atol sa iyang pagkaangol.

“He is scheduled to arrive before the 15th to join training camp,” dugang ni Del Rosario.

Ang pagduwa ni Sotto makahatag og dugang haligi sa Gilas sa ilawom nga bahin kaabag ang Sugboanong higante nga si June Mar Fajardo ug AJ Edu.

Sa second window, ang Gilas mo-host sa New Zealand karong Nobiyembre 21 batok sa Hong Kong karong Nobiyembre 24 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ang Gilas kasamtangang nagpatong sa ibabaw nga bahin sa Group A dala ang 2-0 nga rekord diin ilang kauban og puwesto ang New Zealand.

Gawas nila ni Sotto, Fajardo, ug Edu, ang ubang mga sakop sa Gilas mao sila si Carl Tamayo, Scottie Thompson, Chris Newsome, CJ Perez, Dwight Ramos, Calvin Oftana, Kevin Quiambao, ug naturalized player Justine Brownlee.

Si Jamie Malonzo kasamtangan pa nga nagpaalim sa iyang angol (calf) ug posible siyang pulihan ni Japeth Aguilar o Mason Amos.

Naglaum si Gilas coach Tim Cone nga motunga ang tanang mga sakop sa national team inig sugod sa ilang training camp.

“I expect everybody to be there,” matod ni Cone. “I think Carl Tamayo will be a day late coming from Korea because he has a game on the 14th.” / ESL