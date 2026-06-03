Kai, QMB dili makaduwa sa Gilas

Adunay dakong haw-ang sa ilawom ang puwersa sa Gilas Pilipinas sa kampanya niini sa sunod tipik sa 2027 FIBA World Cup qualifiers karong Hulyo 2026.
Kini gumikan kay dili makaduwa ang 7’3” nga si Kai Sotto ug 6’10” Both Quentin Millora-Brown.
Si Sotto moapil sa umaabot nga National Basketball Association (NBA) Summer League alang sa padayon niyang paggukod sa iyang pangandoy nga makaduwa sa NBA samtang si Millora-Brown adunay angol.
“QMB is out after back surgery in Japan. And so is Kai, officially. We’re told Kai is attending the NBA Summer League, which we are happy about. We’re supporting his road to the NBA,” matod ni Gilas head coach Tim Cone sa interbyu sa Spin.ph.
Gipahibalo sab ni Cone nga nananghid ang Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo nga dili moduwa sa Gilas ning higayuna.
Apan dihang nasayran sa 9-time MVP sa Philippine Basketball Association (PBA) nga wala sila si Sotto ug Millora-Brown, nausab ang desisyon niini. / ESL