Kainit sa panahon masinati sa nasod

Gipahibalo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pag-asa) nga padayong makasinati ang nasod og init ug umog nga panahon sa umaabot nga mga adlaw tungod sa nagpadayong easterlies o init nga hangin gikan sa sidlakan.
Wala na ang Amihan, busa mas dominado na ang init nga panahon.
Bisan tuod init, adunay posibilidad sa kalit nga pag-ulan ug thunderstorms ilabi na sa Caraga, Northern Mindanao, Southern Leyte, Bohol, Lanao del Sur, Cotabato, ug Davao Oriental.
Ang heat index posibleng moabot sa 31 hangtod 35 degrees Celsius nga mahimong hinungdan sa pagsinati og tumang kainit, ilabi na kon udto.
Sa pagkakaron, walay gibantayan nga bisan unsa nga bagyo o weather disturbance sulod sa sunod nga duha ka semana.
Tambag sa Pag-asa kanunay moinom og daghang tubig, magdala og payong o kalo kon mogawas aron dili direktang maigo sa kainit sa adlaw, ug mag-monitor kanunay sa mga weather update. / ABC