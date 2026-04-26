Kainit sa Sugbo miabot og 39°C

Niabot sa 39 degrees Celsius ang heat index sa Sugbo ala 1:00 sa hapon sa Dominggo, Abril 26, 2026, basi sa datos gikan sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas.
Natala sa state weather bureau ang maong taas nga heat index sa Mactan Station ug nipasidaan kini sa grabeng kainit ug alimuot nga kahimtang nga mahimong moresulta sa heat-related stress sa lawas.
Giawhag ang mga lumulupyo nga limitahan ang pagpundo sa gawas, magpabiling hydrated pinaagi sa pag-inom og daghang tubig, ug mangita og landong o mas bugnaw nga mga dapit aron malikayan ang heat exhaustion.
Gikatakdang masinati sa Sugbo ang mas init pa nga mga adlaw sa umaabot nga mga semana, samtang ang mga opisyal sa panahon nipasidaan nga ang temperatura magpadayon sa pagsaka, diin ang labing taas nga kainit lagmit moabot sa bulan sa Mayo.
Sa usa ka pakighinabi pinaagi sa telepono sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, si Pagasa Visayas weather specialist Ana Dumdum niingon nga gipaabot nga mosamot pa ang heat index sa tungatunga sa Mayo.
Bisan tuod wala pa moabot ang probinsya sa mga level nga giklasipikar ubos sa kategoriyang “danger” (delikado), si Dumdum niingon nga ang kasamtangang kahimtang anaa na sa range sa “extreme caution” (grabeng pag-amping), nga igo na nga makahatag og risgo sama sa heat exhaustion ug dehydration.
Giawhag ang mga residente sa paghimo og preventive measures, lakip na ang pagpabiling hydrated, paglimit sa mga kalihukan sa gawas atol sa mga oras nga kinatas-an ang kainit. / DPC