Kainiton moabot sa 35-36 degrees Celsius

Nipahimangno ang Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas nga magpadayon ang taas nga temperatura, samtang hugot usab nilang gi-monitor ang usa ka bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR).
Matod ni Pagasa Visayas weather specialist Ana Dumdum sa usa ka interview sa telepono sa SunStar Cebu, ang heat index sa Dominggo, Abril 12, 2026, gilaumang moabot sa 35 hangtod 36 degrees Celsius. Nalakip kini sa “extreme caution category” nga kasagaran anaa sa 32 hangtod 41 degrees Celsius.
Gitambagan ang publiko nga likayan ang dugay nga pagbuwad sa kainit sa adlaw, kanunay nga moinom og tubig ug magsul-ob og nipis ug hayahay nga sinina.
Sa laing bahin, usa ka tropical depression ang gibantayan sa gawas sa PAR niadtong alas-10 sa buntag sa Dominggo.
Matod ni Dumdum, bisan og layo pa kini sa nasod, ang kusog niini gikonsiderar na nga anaa sa “typhoon-level” sa intensity classification.
Matod sa mga weather specialist, duna’y kahigayunan nga mosulod kini sa PAR apan gilaumang moliko kini dapit sa utlanan.
Kung mosulod na kini sa Philippine monitoring area, nganlan kini og “Caloy,” nga maoy ikatulo nga bagyo sa tuig 2026.
Hinuon, gipasalig sa weather bureau nga wala pa’y direktang epekto ang maong bagyo sa bisan asang bahin sa nasod sa pagkakaron, bisan kon moduol pa kini sa utlanan.
“Right now, there is still no clear track (tropical depression). It is still very far, and it is not yet certain if it will enter the Philippine Area of Responsibility. However, we are monitoring its possible approach and its potential curve near the boundary,” matod ni Dumdum.
Bisan og duna’y posibilidad sa mga localized nga pag-ulan sa ikatulo nga semana sa Abril, gamay ra gihapon ang kahigayonan niini tungod sa nagpadayon nga ting-init o dry season.
Nagpahinumdom ang mga awtoridad nga mas mopatigbabaw ang kainit kaysa uwan, busa gihangyo ang publiko nga magmabinantayon batok sa mga sakit nga makuha sa kainit ug kanunay’ng maminaw sa mga opisyal nga advisory. / DPC