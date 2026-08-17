Kainiton sa Sugbo niadtong Agusto 5 ug 13 miabot 43°C

Duha ka higayon sa buwan sa Agusto nga nakaabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Cebu nga nahimutang sa danger level ug nag-awhag sa mga residente nga mag-amping tungod kay kasagarang patas apan init ug umogon ang panahon nga gipaabot sa tibuok probinsiya.
Matod ni Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas Weather Specialist Jhomer Eclarino, nakarekord og 43 degrees Celsius nga heat index niadtong Agusto 13 nga pareho sa temperatura nga natala niadtong Agusto 5.
Gipasabot ni Eclarino nga ang southwest monsoon o habagat kasamtangang nakaapekto kasagaran sa Luzon ug pipila ka bahin sa Western Visayas, hinungdan nga limitado ang epekto niini sa Central Visayas.
“Because wala ta’y like habagat, diri ra sa Western Visayas and Luzon. Di makauwan masyado sa atoa and ang uban na weather system mostly di pud kaapekto sa Central Visayas,” matod ni Eclarino.
Samtang gipaabot nga kasagarang patas ang panahon sa Cebu sa ikatulong semana sa Agusto, posible gihapon ang localized thunderstorms, apan lagmit nga panagsa ra ug mubo ra ang gidugayon, matod ni Eclarino.
Gidugang niya nga posible nga mas mokatag ang pag-uwan sa Miyerkules, Agusto 19 o Huwebes, Agusto 20, apan gipaabot gihapon nga magpabili’ng malinawon ang panahon sa daghang lugar.
Matod ni Eclarino, ang labing taas nga heat index reading nga natala sa Cebu karong tuiga nahitabo sa Agusto.
Base sa records sa Pagasa Visayas gikan sa Mactan Station, ang 43 degrees Celsius mao sab ang labing taas nga heat index nga natala sa Cebu sa 2026.
Ang labing taas nga readings sa miaging mga buwan mao ang 38 degrees Celsius niadtong Enero ug Pebrero, 36 degrees Celsius niadtong Marso, 39 degrees Celsius niadtong Abril, ug 42 degrees Celsius niadtong Mayo, Hunyo, ug Hulyo.
Ang range nga 42 hangtod 51 degrees Celsius sakop sa danger level heat index classification, diin matod sa Pagasa, ang padayong outdoor activity o dugay nga pagkaladlad sa adlaw moresulta og heat cramps ug heat exhaustion, samtang posible ang heat stroke.
Gimanduan ni Eclarino ang publiko nga mag-amping batok sa taas nga heat index pinaagi sa pag-limit sa mga kalihukan sa gawas sugod sa alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon.
Gidasig sab niya ang mga residente nga magpabiling hydrated pinaagi sa pag-inom og daghang tubig, paglikay sa dugay nga pagkaladlad sa direktang silaw sa adlaw, ug pagdala og payong o uban pang gamit nga proteksyon kon mogawas.