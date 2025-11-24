Kakulang sa power infrastructure nakalangay sa pagbalik sa tubig sa Cebu

Nagpadayon nga giantos sa mga pamilya, negosyante, ug ubang konsumidor sa tubig sa Metro Cebu gumikan sa kakuwang sa tubig, samtang nang Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ang padayon pa sa ilang paningkamot nga mabalik sa normal ang ilang serbisyo.
Ilabi na nga ang pagkaputol sa suplay sa kuryente nakapahinay sa operasyon, usa sa gituohang hinungdan sa pagkalangan sa serbisyo sa MCWD, diin giingon nga wa pa kini makaabot sa 85 porsiyento ang pagbalik sa suplay sa tubig.
Gipasabot ni Cebu Electricity Rights Advocates (Cera) Convenor Nathaniel Chua nga ang 85 porsiyentong reliability dili igo alang sa mga komunidad nga naningkamot mopadayon sa kahinlo ug makabangon gikan sa krisis.
Matod niya, ang kanunay nga “Yellow Alert” status sa MCWD sa wala pa ang pagbaha nagpasabot og gamay kaayong reserve capacity, nga nakapagrabe sa kahimtang sa nadaot nga pumping stations.Ang kalihukan sa pag-ayo nagpadayag sab sa klaro nga kalahian sa pagbalik sa suplay sa kuryente.
Samtang ang Visayan Electric Company (Veco) nakabalik gilayon sa linya sa kuryente sa Metro Cebu, ang mga lugar nga giserbisyuhan sa Cebu Electric Cooperatives (Cebecos) ug Mactan Electric Company (Meco) apan nagpadayon sa hinay ug dili kasaligan nga pag-uswag.
Gihulagway nga dili lig-on ang koneksyon tali sa regional grid ug sa kritikal nga water pumping facilities nahulga ang seguridad sa patubig.
“Dako gihapon nga kabalaka nga bisan human sa pipila ka semana, liboan ka panimalay sa Cebu ang way tubig ug nag-atubang sa risgo sa sanitasyon tungod kay ang mga linya sa kuryente nga nagsuplay sa mga importante nga pumping stations wala pa gyud ma-reconnet,” matod ni Chua.
Iyang gipasabot nga ang dugay nga pagbalik sa serbisyo nagpadayag sa dako nga kakuwangan sa infrastructure ug nagpunting sa panginahanglan nga lig-unon ang water system, labi na sa mga hilit nga lugar.
Ang kakulang sa kasaligan nga utilities nakapagrabe sa kalisod sa mga kabos ug mas nanginahanglan nga sektor samtang nagpabilin sa Yellow Alert ang Visayas grid.
Ang pagkawala sa serbisyo nakaresulta sa seryosong risgo sa panglawas, pagkawala sa adlawng-trabaho, ug pagkawala sa kita para sa mga trabahante ug low-income nga pamilya.
Ang MSMEs ug gagmay nga negosyo napugos nga mohunong sa operasyon o mogasto og sobra sa ilang mahimo para sa backup systems, samtang ang mga mag-uuma nakasinati og pagkunhod sa ani tungod sa naguba nga irigasyon. Bisan ang mga middle-class nga panimalay nag-atubang og dako nga gasto sa pagpalit og gasolina ug tubig aron lang mapadayon ang normal nga panginabuhi.
Sa kinatibuk-an, kining mga kabug-aton naglantaw sa dakong babag sa pagbawi sa rehiyon ug nagpasabot sa dinalian nga panginahanglan sa mas kasaligan ug mas lig-on nga power-water infrastructure system sa Metro Cebu. /PR