Kakuwang sa kuryente sa Visayas, Mindanao ipaimbestigar sa Senado

Giawhag ni Senador Sherwin Gatchalian niadtong Lunes, Septiyembre 21, 2026, ang Energy Regulatory Board (ERC) sa pag-imbestigar sa nagkadugay nga eletricity shortage sa Visayas ug Mindanao ug ang pagsaka sa power rates.
Matod pa ni Gatchalian nga ang presyo sa elektrisidad sa Luzon gikan niadtong Hulyo 26 ngadto na sa Agusto 25 ning tuiga anaa sa P4.80 kilowatt-hour (kWh) itandi sa P18.59/kWh sa Visayas ug P19.56/kWh sa Mindanao.
"Kung saan pa mataas ang poverty rates, sila pa ang nagbayad ng mas mataas na kuryente. Obviously, its shortage of power," matod pa ni Gatchalian.
Ang Visayas nakasinati na og 33 red alerts ug 96 yellow alerts gikan sa Enero 1 ngadto sa Septiyembre 7 ning tuiga. / PNA