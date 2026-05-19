Kakuwang sa power gen. hinungdan sa brownout

Ang linya sa kuryente kun power grid sa Kabisay-an nag-operate karon sa “gamay” nga reserve margin nga anaa lang sa 57 megawatts.
Tungod niini, nagpahimangno ang mga opisyal sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) niadtong Martes, Mayo 19, 2026, nga hayan ang rehiyon nga makasinati og sunod-sunod nga rotational brownout kon dunay laing planta sa kuryente nga kalit nga mapawong.
Matod ni Neil Martin Modina, ang pangulo sa Visayas System Operations sa NGCP, nga ang kahimtang sa supply sa kuryente gumikan sa sunod-sunod nga technical problems ug hinay nga produksyon sa mga planta sa Visayas.
“Today, our forecast for the evening peak is yellow alert. We have an operating margin projected at about 57 megawatts. So very slim gyud ang operating margin,” matod ni Modina sa usa ka media forum.
Ubos sa Philippine Grid Code, ideklarar ang yellow alert kon ang operating reserves mas mubo na kay sa gikinahanglang contingency reserve. Samtang ideklarar usab ang red alert kon ang supply dili na igo alang sa gikinahanglang regulasyon sa grid.
Sa laktod nga pagkasulti, matod ni Modina, ang yellow alert nagpasabot nga ang sistema aduna pay supply apan dako ang risgo niini nga dili masaligan (stable).
Kon duna pay laing dakong planta ang kalit nga mapawong, ang sistema mamahimong mosaka dayon sa red alert status, ug mapugos ang mga distribution utility sa pagpatuman og rotational brownout aron malikayan ang mas dakong pagkahagsa sa tibuok grid. / CAV