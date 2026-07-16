Kalabera napalgan sa Talisay gipaubos sa DNA examination

Gipaabot sa Talisay City Police Station ang resulta sa DNA examination aron matino kon motakdo ang putol nga ulo sa usa ka babaye niadtong na-missing nga caregiver.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Homobuno Sayon, hepe sa Talisay City Police Station, nakuhaan na og DNA samples ang mga sakop sa pamilya sa maong missing caregiver.
Sumala niya, walay kapasidad ang PNP Forensic Unit 7 sa Central Visayas sa paghimo og DNA examination sa maong specimen, ilabi na kay kalabera na sa dihang napalgan sa Barangay Cansojong.
Gihimakak sab ni Sayon ang nikatap nga impormasyon nga adunay lawas nga
nakit-an pipila ka metros gikan sa dapit diin naplagan ang putol nga ulo sa miaging semana.
Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan samtang naghuwat sa resulta sa DNA examination nga maoy makatabang sa pag-ila sa identity sa biktima. / AYB