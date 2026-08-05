Kalabera sa tawo napalgan sa Brgy. Cantuod, Balamban

Nangalisang ang mga bata nga namunit sa mga puwak nga mangga human ulo sa kalabera ang ilang napalgan alas 5:45 sa hapon, Martes, Agusto 4, 2026, sa Sityo Himungbongan, Brgy. Cantuod, Lungsod sa Balamban.
Ang mga nakakita mao sila si Mclarince Luna Blanca, 8, ug John Michael Luna Sembrino, 12, pulos nagpuyo sa nahisgutang lugar.
Si Police Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station nga nahinabi sa tigbalita, niingon nga si Brgy. Councilor Adones Montero maoy nipahibalo sa kapulisan kabahin sa nadiskubrehan sa mga bata sa sapa sa Sityo Himungbongan. Gusto untang mokaon og mangga ang mga bata niadtong higayona, apan samtang sila namunit, nakit-an nila ang kalabera nga nasagol sa mga laya ug presko nga dahon sa mangga.
Tungod sa kahadlok, nagdali sa pagpauli ang mga bata ug gipahibalo ang ilang mga ginikanan.
Matod ni Macatangay, gituohan nila nga kabahin kini sa mga nabiktima sa Bagyong Tino diin adunay mga na-missing sa maong lugar.
Dali sab silang nangayo og tabang sa mga personnel sa Scene of the Crime Operatives SOCO. / GPL