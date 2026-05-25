Kalahi-CIDSS mipalig-on sa mga mang-uuma sa Catmon, Sugbo

Gikan sa usa ka gamay nga organisasyon, ang Corazon Catmon Farmers Association (Cocafa) nahimong usa sa labing aktibo nga grassroots associations sa Lungsod sa Catmon human kini natukod niadtong Marso 23, 2023.
Sa coastal barangay sa Corazon diin ang kadaghanang residente nagsalig sa pagpangisda, gamay ra ang nainteres sa pagpanguma sa sinugdanan.
Apan pinaagi sa panaghiusa ug suporta sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan – Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS), anam-anam nga nisaka ang interes sa komunidad sa farming isip dugang panginabuhi.
Karon, adunay 68 ka miyembro ang Cocafa ug adunay akreditasyon gikan sa lokal nga kagamhanan ug sa Department of Labor and Employment (Dole).
Sumala sa mga miyembro, dako ang natabang sa ilang kasinatian isip Kalahi-CIDSS volunteers sa pagpalambo sa liderato, project management, ug community organizing.
“Ang among nakat-unan sa Kalahi kay posible diay ang kalambuan basta magkahiusa ang komunidad,” matod sa usa ka miyembro.
Aktibo sab ang asosasyon sa operations and maintenance sa mga sub-project sama sa drainage, dalan, ug daycare center.
Niadtong 2023, gisangunan nila ang pagdumala sa P1.7 milyunes nga daycare center expansion ug rehabilitation project.
Sa sinugdanan, lisod alang sa grupo ang pagdani sa ubang residente nga moapil tungod kay daghan ang nagduhaduha sa potensyal sa pagpanguma sa usa ka coastal barangay.
Apan pinaagi sa livelihood programs ug farming initiatives, mas daghang pamilya ang nakakita sa kaayuhan niini.
Nakakat-on sab ang mga miyembro sa modernong pamaagi sa pagpanguma, farm management, ug product development. Labaw sa tanan, nakapalig-on kini sa ilang panaghiusa isip komunidad.
Bisan nasulayan sa mga pagsulay ang ilang organisasyon, nagpadayon ang mga miyembro sa pagtinabangay aron mapadayon ang ilang panginabuhi.
Ang ilang paningkamot niresulta sa pagkadaog sa ikaduhang puwesto sa Catmon Agro Fair.
“Bisan coastal barangay mi, napamatud-an namo nga kaya gihapon namo molampos pinaagi sa panaghiusa ug paningkamot,” dugang sa usa ka miyembro.
Padayon sab karon ang Cocafa sa pagsuporta sa mga proyekto sa Kalahi-CIDSS ug nahimong simbolo sa volunteerism, community ownership, ug community-driven development sa barangay Corazon. / PR