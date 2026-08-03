Kalahi-CIDSS mipasidungog sa 81-anyos nga retired teacher

Napamatud-an ni Jesus Salarda, 81 anyos, nga ang pagretiro dili katapusan sa pag-alagad sa komunidad kondili sinugdanan sa bag-ong misyon sa kinabuhi. Tungod sa iyang dugay nga dedikasyon isip boluntaryo, gipasidunggan siya isip Regional Awardee for Exceptional Senior Citizen Volunteer sa Bayani Ka! Award sa Kalahi-CIDSS Program.
Si Salarda, usa ka retiradong magtutudlo sa pampublikong eskwelahan, nagserbisyo sulod sa 37 ka tuig gikan sa 1966 hangtod sa iyang pagretiro niadtong 2003. Bana siya ni Eufemia Adorable Salarda ug amahan sa lima ka mga anak.
Bisan human sa iyang pagretiro, wala siya nihunong sa pag-alagad sa komunidad. Nahimo siyang aktibong lider sa nagkadaiyang organisasyon sa Sierra Bullones diin nagsilbi siyang presidente sa Senior Citizens Association sa ilang barangay sulod sa 14 ka tuig ug nangulo sab sa Office of Senior Citizens Affairs (Osca) Federation sulod sa milabayng 12 ka tuig.
Miyembro sab siya sa Board of Trustees sa Bohol Federation of Senior Citizens Associations of the Philippines, Inc.
Sa pagsugod sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan – Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS) sa Sierra Bullones, nisalmot si Salarda isip boluntaryo sa komunidad.
Gipili siya sa mga lumulupyo nga mahimong chairperson sa Barangay Sub-Project Management Committee (BSPMC) gikan sa unang siklo sa KC-NCDDP niadtong 2015 hangtod sa transisyon sa programa niadtong 2019.
Sa pagpatuman sa Additional Financing component gikan sa 2021 hangtod 2023, gisalig pag-usab kaniya sa komunidad ang pagpangulo isip chairperson sa Barangay Development Council–Technical Working Group (BDC-TWG), usa ka timailhan sa dakong pagsalig sa katawhan sa iyang liderato.
Dili lamang isip lider nailhan si Salarda, kondili isip magtutudlo sab sa bag-ong henerasyon sa mga boluntaryo. Iyang gipasa ang mga leksiyon nga iyang natun-an sa dugay’ng serbisyo publiko ug giawhag ang mga batan-on nga mahimong aktibong kabahin sa kalambuan sa ilang komunidad.
Bisan sa edad nga 81, nagpadayon gihapon siya sa pag-apil sa mga kalihukan nga makapaayo sa kahimtang sa iyang barangay. Matod pa niya, wala siya magdahom nga pasidunggan tungod sa iyang boluntaryong serbisyo.
Alang kaniya, ang tinuoray nga pag-alagad dili alang sa ganti. “Sincerely helping others does not expect anything in return,” sumala niya. Nagpasalamat sab siya sa Kalahi-CIDSS sa oportunidad nga makaalagad ug nipahayag nga andam gihapon siyang magboluntaryo samtang adunay pa siyay kusog ug kahimsog.
Bisan gipasidungagan siya og plake, salapi ug ubang pahalipay, alang sa mga nakaila ug nakatrabaho niya, ang maong pasidungog nagpamatuod lamang nga ang tinuod nga pagserbisyo sa komunidad dili matapos sa pagretiro. / PR