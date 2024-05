Kalampusan sa tinun-an nga benepisaryo sa 4Ps

Taliwala sa kalisod sa ekono­miya, ang pamilya ni Sahara nagpakita sa kalig-on ug determinasyon sa paghaw-as sa ilang kaugalingon gikan sa kakabus.

Ang kakulang sa bahandi wala makapakunhod sa kadato sa ilang mga bugkos sa pamilya, ug ang gugma nahimo’ng sukaranan sa ilang kinabuhi.

Samtang nagdako si Sahara, ang mga leksyon nga nakat-unan gikan sa kakabus nagsilbi nga pundasyon sa iyang determinasyon nga makalingkawas gikan sa mga kadena sa kakabus.

Isip kamagulangang anak nga babaye sa lima ka mga anak, nasayod si Sahara sa kalisod sa iyang amahan, si George, usa ka mag-uuma, ug sa iyang inahan, si Lelita, nga namaligya og prutas ug utanon sa ilang lokal nga merkado.

Si George, usa ka mag-uuma, makugihong nagtikad sa yuta nga gipanag-iya sa pamilya, diin siya nananom og lainlaing prutas ug utanon.

Sa pagpatunhay sa ilang panginabuhian sa agrikultura, ang pamilya naningkamot usab sa pagpamuhi og mga hayop.

Ang ilang kahayupan naglakip sa mga baka, kabaw, ug baboy.

Bisan pa sa ilang limitado’ng kahinguhaan, malipayong gipaambit sa pamilya ang ilang lab-as nga abot sa nanginahanglan nga mga silingan.

“Maski lisod among panginabuhi, wala gyud mi gipaundang og eskwela sa among mga ginikanan. Kabalo sila unsay kalisod kon wala kay nahuman ug dili ka makakuha og nindot nga trabaho o panginabuhian,” matod ni Sahara.

Sila si George ug Lelita wala makahuman sa ilang elementarya nga edukasyon ug dili maka-access sa mga oportunidad sa trabaho.

NASAKOP SA 4P

Sa 2011, ang panimalay ni Torres nahimo’ng benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

Gipatuman pinaagi sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), naghatag kini og cash grants sa pamilya nga nagsiguro sa panginahanglanon sa edukasyon sa mga bata - mga uniporme sa eskwelahan, mga gamit sa eskwelahan, ug pagdugang sa pagkaon.

“The assistance we received had not only alleviated our financial burdens but also been instrumental in fostering positive changes in various aspects of our lives,” dugang ni Sahara.

Samtang, sila si George ug Lelita nagpuli-puli pagtambong sa makapalamdag nga binuwan nga Family Development Session (FDS), nga nagtanyag og plataporma alang sa pagkat-on ug pagtubo lapas sa pinansyal nga tabang.

Ang binulan nga sisyon nakapauswag sa mga kapabilidad sa paghimo’g desisyon, pagpino sa mga pamaagi sa pagmatuto ug pagdisiplina sa bata, pagplano sa pamilya, ug bisan sa paghatag og bililhong mga pagsabot sa mga pamaagi sa organikong pagpanguma.

Isip usa ka benepisyaryo sa panimalay sa 4Ps, ang pamilyang Torres miila sa iyang holistic nga pamaagi sa pagsulbad sa daghang mga nawong sa kakabos.

ESGP-PA

Niadtong Mayo 27, 2014, dungan sa iyang ika-15 nga adlawng natawhan, nakadawat siya og mensahe gikan sa usa ka 4Ps Parent Leader nga mahimo siyang mokuha og entrance examination sa Negros Oriental State University (NORSU) aron maka-avail sa Expanded Student’s Grants-in-Aid Program for Poverty (ESGP-PA).

Ang ESGP-PA gipatuman sa Commission on Higher Education (CHED) uban sa DSWD, Department of Labor and Employment (DOLE), ug State Universities and Colleges (SUCs).

Ang programa naghatag kahigayonan sa 4Ps households nga adunay mga anak nga determinado nga mopadayon sa pagtungha sa kolehiyo ug kuwalipikado sa scholarship.

“Ni-take gyud ko ato nga examination tungod sa dakong paglaum nga makapadayon ko eskwela og college. Bahala na lisod ang exam, nag-ampo na lang ko sa Diyos nga makapasar unta ko isip birthday gift sa akoa,” dason niya.

Nakapasar siya sa entrance exam sa NORSU Main Campus ug nagpa-enrol sa kursong Bachelor of Secondary Education major in English.

Isip ESGP-PA grantee, nakadawat siya og P20,000 alang sa usa ka tuig nga tuition fee, P2,000 alang sa book allowance kada semester, ug P 3,500 kada buwan alang sa school allowance.

Human sa upat ka tuig nga paghago, malampuson siyang nakatapos sa kolehiyo ug nakatrabaho dayon sa usa ka BPO company sa Dumaguete City.

Aron mapadayon ang iyang propisyon sa pagtudlo, migahin usab siya niining panahona og review sa Licensure Examination for Teachers (LET).

“I rejoiced that I passed the LET in December 2018 and bravely applied to different schools for ranking,” dugang ni Sahara.

Gidoble ni Sahara ang iyang paningkamot ug nagtrabaho isip part-time nga magtutudlo sa usa sa mga pribadong eskwelahan sa Dumaguete City sa adlaw ug isip customer service representative sa gabii.

Wala nakawang ang iyang mga pag-ampo kay sa 2022, niranggo siya sa numero dos sa rehistradong kwalipikadong mga aplikante isip magtutudlo.

Nakuha siya sa posisyon sa trabaho nga Teacher 1 sa San Jose Provincial High School sa iyang lungsod.

Sa pagkakaron, gisuportahan ni Sahara ang iyang mga manghod sa kolehiyo, nga sila si Dondee, usa ka first-year Bachelor of Science in Industrial Technology nga adunay major sa Electrical Technology, ug Aiza, usa ka graduating midwifery student. / PR

Ang nahabilin nga mga igsuon anaa pa sa high school: Christian, usa ka Grade 10 nga estudyante, ug Jon Cris, usa ka Grade 9 nga estudyante.

Si Sahara nagpalista sa iyang kaugalingon sa usa ka Master of Arts nga adunay major sa Educational Management.

“No matter how difficult life is, we should not lose hope and just continue dreaming. I cannot imagine myself as a teacher right now, but I am thankful that I grew up with parents who instilled in me the value of hard work, responsibility, and faith in God,” pasabot ni Sahara.

Ang resulta sa pag-assess sa DSWD nagbutang sa pamilya sa Level 3, tungod sa ilang dalaygong kalampusan. / PR