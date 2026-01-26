Kalangay sa ‘referral’ gibasol sa kamatayon sa pasyente

Namatay ang usa ka 15-anyos nga lalaki human sa giingong kalangan sa iyang e-referral ug pagtambal sa Cebu Provincial Hospital (CPH) Carcar City.
Sumala sa iyang igsuon, ang mga protocol sa hospital maoy nakababag sa pagbalhin sa biktima ngadto sa pasilidad nga makahatag unta og dinaliang specialized care.
Si Dennielle Ariannah Delica, igsuon sa biktimang si Everett Baring, niingon nga ang iyang manghod naangol sa usa ka aksidente sa Valladolid, Carcar City niadtong ala 1 sa kaadlawon sa Biyernes, Enero 23, 2026.
Sa usa ka interview sa Brigada News FM Cebu niadtong Lunes, Enero 26, gibutyag ni Delica nga daling gidala si Baring sa emergency room sa provincial hospital. Naglaom ang pamilya nga i-refer dayon siya sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) tungod sa kagrabe sa iyang kahimtang.
“Gideretso siya og dala sa emergency kay nag-assume mi nga ma-refer dayon siya sa Sotto,” matod ni Delica.
Dugang ni Delica, nakadesisyon ang pamilya nga adto na lang magpatambal sa Chong Hua Hospital aron maoperahan dayon ang biktima ug mapaubos sa CT scan.
“Nakadesisyon na mi nga i-refer siya sa Chong Hua kay para maoperahan dayon siya ug ma-CT scan dayon unsay fracture sa iyang lawas,” asoy niya.
Apan, giingong nalangan ang pagbalhin tungod kay wala pa makompirmar sa receiving hospital ang e-referral. Matod ni Delica, mao kini ang rason nga wala pasugti sa mga doktor nga mapagawas ang iyang manghod.
“Unya tungod sa ilang protocol, dili mo-accept ang gireferan kon wala pa ma-confirm ang e-referral,” dugang niya.
Giingon sab niya nga gipapirma sila sa hospital staff og waiver kon mamugos gyud sila sa pagbalhin sa pasyente.
Sa post sa Facebook, gisaway ni Delica ang emergency response sa maong hospital.
Giangkon niya nga wala malimpyohi og tarong ang mga samad sa iyang manghod ug naggamit lang og manual pump tungod sa kakuwang sa ekipo.
Nagpadayon sa pagkagrabe ang kahimtang sa iyang manghod samtang naghulat sa kompirmasyon sa e-referral.
Sa dihang nabalhin na gyud siya sa Chong Hua Hospital alas-10 na sa buntag, anaa na kini sa kritikal nga kondisyon. Sa ulahi, gidala si Baring sa VSMMC diin nakit-an sa mga doktor ang grabeng mga kadaot sa lawas lakip na ang mga ugat sa liog, nabali nga mga gusok, ug pagdugo sa utok, sumala ni Delica. / CDF