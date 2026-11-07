Kalapasan sa trapiko maoy pinakadagha’ng dinakpan

Mokabat sa 512 ka tawo ang nadakpan sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) sa nagkadaiyang paglapas sa lokal nga mga ordinansa atol sa 357 ka operations sa tibuok Lalawigan sa Sugbo niadtong Nobiyembre 5, 2026.
Kini nga aksyon kabahin sa gihugtan nga kampanya ubos sa Safer Cities Initiative aron mapalambo ang kaluwasan, disiplina, ug kaayuhan sa publiko.
Sa tanang nadakpan, ang paglapas sa trapiko ang pinakadaghan.
Niabot sa 327 ka indibidwal ang nasakpan nga nilapas sa mga ordinansa sa trapiko sa mga dakbayan ug munisipyo.
Gawas sa trapiko, nadakpan usab ang 84 ka tawo nga nag-inom sa pampublikong dapit, 51 ka menor de edad nga nilapas sa curfew, 20 ka nanigarilyo sa pampublikong lugar, 17 ka nanggawas nga naghukas, ug 13 ka nigamit og karaoke lapas sa gitugot nga oras.
Tungod sa maong operations, nikolekta ang CPPO og P103,000 nga multa gikan sa 327 ka tawo nga nagbayad sa ilang violations.
Samtang 185 ka indibidwal ang gibuhian human gihatagan og pasidaan.
Ang Dakbayan sa Carcar ang nagtala sa pinakadaghang nadakpan nga niabot sa 103 ka tawo.
Nagsunod ang Toledo nga may 79, ug ang Bogo nga may 46.
Suma ni CPPO Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Mangelen Jr., ang Safer Cities Initiative gituyo sa pagdasig sa mga residente nga mahimong disiplinado ug responsable sa ilang komunidad.
Nalambigit sab kini sa "CPPO ABCD Guide" , ang batakang gabayan sa provincial police nga nagkahulogang: Abide by the Law, Build Public Trust, Commit to Integrity, ug Deliver Results.
Naghangyo ang CPPO sa publiko nga motabang sa pagpreserbar sa kalinaw pinaagi sa pagtuman sa mga balaod ug pagpakig-alayon sa kapulisan. / ABC