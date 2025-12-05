Kalbaryo sa GSW mibug-at samot

Nagtakiang nga nipaingon sa locker room si Golden State Warriors forward Draymond Green sa 2nd quarter tungod sa nasinati niining angol sa iyang tuo nga tiil sa ilang sikit nga kapildihan batok sa hosts Philadelphia 76ers, 98-99, sa Biyernes, Disyembre 5, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nagkanayon si Green atol sa postgame interview nga sa iyang pamati, susama kini sa angol (foot sprain) nga iyang nasinati sa niaging semana batok sa Portland Trail Blazers.
Ang nahitabo ni Green nakadugang sa kalbaryo sa 11-12 nga Warriors nga kasamtang ningkombati nga wala ang ilang lider nga si Stephen Curry kinsa nagpaalim pa sa iyang angol (left thigh contusion). / Gikan sa wires