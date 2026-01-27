Kalbaryo sa GSW misamot kabug-at

Tungod kay aduna sila’y gipamati sa ilang kalawasan, wala nakaduwa ang mga pambato sa Golden State Warriors nga sila si Stephen Curry (right knee) ug Draymond Green (back injury) batok sa host Minnesota Timberwolves kagahapon, Martes, Enero 27, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ang resulta, nakatilaw og kastigo ang Warriors, 85-111.
Ang Warriors nagpas-an nang daan og kalbaryo human nakasinati og season-ending injury (torn ACL) ang lain nilang sinaligan nga si Jimmy Butler di pa lang dugay. / Gikan sa wires