Kalbaryo sa Hornets mibug-at og samot

Nisamot kabug-at ang kalbaryo sa Charlotte Hornets human nakasinati og angol (right ankle) ang usa sa ilang mga pambato nga si Miles Bridges atol sa ilang kapildihan batok sa Milwaukee Bucks, 113-123, kagahapon, Martes, Disyembre 30, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nasinati ni Bridges ang iyang angol sa sayong bahin pa lang sa 1st quarter.
Nipadayon pa pagduwa si Bridges apan pagkataudtaod, nisamot ang iyang angol hinungdan nga nibiya sa duwa ug wala na nibalik. / Gikan sa wires