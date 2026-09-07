Kalidad sa hangin sa Metro Cebu ‘di stable’

Nagpadayon ang pag-usab-usab sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu samtang ang aso ug fine particulate matter gikan sa nagpadayon nga mga sunog sa lasang sa Indonesia gipadpad paingon sa Pilipinas.
Gikan sa alas 4 sa hapon niadtong Lunes, Septiyembre 7, 2026, ang Environmental Management Bureau (EMB) 7 nakatala og fine particulate matter (PM2.5) Air Quality Index (AQI) nga 143, hinungdan nga naapil ang kalidad sa hangin sa kategoryang “Unhealthy for Sensitive Groups” o dili maayo sa dunay sensitibong panglawas.
Sayo sa maong adlaw, sa alas 7 sa buntag, ang AQI niabot sa 158, nga nagbutang sa kategoryang “Very Unhealthy” o di gyud maayo.
Pagkahuman, nikunhod kini og gamay ngadto sa 157 sa alas 11 sa buntag.
Kini nga mga talaan nahitabo human temporaryong nitaas ang konsentrasyon sa PM2.5 sa hapon sa Dominggo, diin ang kalidad sa hangin natala sa kategoryang “Unhealthy for Sensitive Groups”.
Sa unang semana sa Septiyembre, ang Metro Cebu nakatala og “Very Unhealthy” hangtod “Acutely Unhealthy” nga level sa kalidad sa hangin nga gikan sa mga sunog sa lasang sa Kalimantan, Indonesia ug sa kasamtangang hangin nga southwest monsoon.
Ang EMB 7 Air Quality Specialist nga si Arthur Calupig sa usa ka pakighinabi sa media nag-ingon nga ang pag-usab kasagarang may kalabutan sa nag-usab-usab nga kondisyon sa hangin.
Pinasikad sa high-split data ug model projections, si Calupig nag-ingon nga ang kasamtangang hangin nga gikan sa habagatang-kasadpan nagguyod sa aso gikan sa mga sunog sa lasang sa West Kalimantan paingon sa Central Visayas, lakip ang Cebu, ug Eastern Visayas nga nagpakita sa padayong epekto niini sa maong mga dapit.
Sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pag-asa), ang panahon sa habagat gilauman nga molungtad hangtod sa katapusan sa Septiyembre.
Ang espesyalista nag-ingon nga ang mga pag-usab sa kabag-uhon ug direksyon sa hangin makadaot o makadugang sa gidaghanon sa particulate matter nga makaabot sa Central Visayas sa usa ka klaro nga oras.
Gipasabot ni Calupig nga dili tanang aso ug polusyon gikan sa sunog sa Indonesia ang moderetso sa Sugbo.
Apan, kon maminos ang konsentrasyon sa PM2.5, dili kini automatic nga nagpasabot nga nawala na ang haze nga nakaapektar sa rehiyon.
Matod niya nga ang Cebu pwede gihapon makasinati og taas nga mga konsentrasyon.
“As long as the activity continues there (Kalimantan) and the forest fires remain unextinguished, we will continue to be affected. There is no definite timeline for this,” matod ni Calupig.
Ang uwan mahimong temporaryong makatabang sa paglimpyo sa particulate matter gikan sa hangin. / DPC