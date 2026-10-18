Kalidad sa hangin sa Metro Cebu ‘fair’

Ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu nagpabilin sa kategoryang “fair” hangtod sa alas 4 sa hapon niadtong Dominggo, Oktubre 18, 2026, nga adunay Air Quality Index (AQI) nga 72, sumala sa Environmental Management Bureau (EMB) 7.
Kini nga sukod mas taas og gamay kon itandi sa AQI nga 62 nga natala sa alas 7 sa buntag ug 65 sa alas 11 sa buntag.
Samtang, ang monitoring station sa EMB 7 sa Barangay Cabitoonan, Siyudad sa Toledo, nagtala og AQI nga 14 hangtod sa alas 4 sa hapon, nga giklasipikar isip “good”.
Ang estasyon sa Cabitoonan nagtala og AQI nga 12 sa alas 7 sa buntag, nga misaka og gamay ngadto sa 14 sa alas 11 sa buntag, ug nagpabilin sa maong lebel hangtod sa alas 4 sa hapon.
Ang pinakabag-o nga mga sukod sa Metro Cebu mas ubos kon itandi sa mga lebel nga natala sayo niining bulana, diin ang kalidad sa hangin niabot sa klasipikasyon nga “very unhealthy” (delikado kaayo sa panglawas).
Matod sa EMB 7, naggamit sila og datos sa kalidad sa hangin sulod sa 24 ka oras aron itandi sa tukma nga sumbanan (guideline value), nga gibase usab sa 24-oras nga average nga panahon. / DPC