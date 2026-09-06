Kalidad sa hangin sa Metro Cebu milambo

Nilambo ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu ning Dominggo, Septiyembre 6, 2026, diin ang Air Quality Index (AQI) nikunhod ngadto sa 136 sa Metro Cebu monitoring station, mga alas 4:00 sa hapon, sumala sa Environmental Management Bureau (EMB) Central Visayas.
Ang labing bag-ong lebel nagpahimutang sa Metro Cebu ubos sa kategoryang “Unhealthy for Sensitive Groups”, nga usa ka dakong pag-uswag gikan sa level nga “Very Unhealthy” ug “Acutely Unhealthy” nga natala niadtong sayong bahin sa niagong semana.
Sa sayo pa, ang AQI gitaho nga 126 sa alas 7:00 sa buntag ug nisaka og gamay ngadto sa 127 sa alas 11:00 sa buntag, sa wala pa kini niabot sa 136 sa hapon.
Ubos sa kategoryang “Unhealthy for Sensitive Groups”, ang mga tawo nga mas daling maapektuhan sa polusyon sa hangin—lakip ang mga bata, mga tigulang, ug mga indibidwal nga may sakit sa kasingkasing o baga—mas lagmit makasinati og epekto sa panglawas.
Gitambagan kining maong mga indibidwal nga limitahan ang dugay o bug-at nga kalihukan sa gawas samtang nagpadayon ang haze o baga nga aso.
Ang maong pag-uswag nagsunod sa pipila ka adlaw nga pagtaas sa level sa polusyon tungod sa transboundary haze gikan sa mga sunog sa lasang ug kabukiran sa Sumatra ug Kalimantan, Indonesia.
Ang kusog nga hangin nga dala sa habagat ang nagdala sa aso ug gagmay nga tipik sa polusyon padulong sa Pilipinas, nga nakaapekto sa Metro Cebu ug uban pang bahin sa Visayas ug Mindanao.
Ang pagmonitor sa EMB 7 nagpakita nga ang AQI sa Metro Cebu niabot sa 152 hangtod 173 niadtong Martes, Septiyembre 1 nga nabutang na sa kalidad sa hangin sa level nga “Very Unhealthy”.
Mas nisamot pa ang kahimtang sa nagsunod nga adlaw, diin ang mga level niabot sa 203 sa alas 6:00 sa buntag, 208 sa alas 11:00 sa buntag, ug 215 sa alas 3:00 sa hapon, hinungdan nga nisaka kini sa kategoriyang “Acutely Unhealthy”.
Mas nigrabe pa ang polusyon niadtong Huwebes, Septiyembre 3. Ang estasyon sa Metro Cebu nagtala og AQI nga 241 sa alas 4 sa buntag ug 252 sa alas 11:00 sa buntag, nga kuwalipikado gihapon isip “Acutely Unhealthy.”
Ang pinakataas nga level nga natala nakalapas pa sa mga level nga natala sa nahitabong haze sa Cebu niadtong Oktubre 2015.
Ang maong peligruso nga kahimtang nagpalihok sa mga awtoridad sa pagpatuman og mga lakang sa pagpanalipod.
Pipila ka mga tunghaan ang nagsuspinde sa ilang mga face-to-face nga klase ug nihangop og flexible work arrangements, samtang ang Central Visayas Disaster Risk Reduction and Management Council nagmando sa mga sakop nga ahensya ug sa lokal nga disaster offices nga magpatuman og mga lakang tubag sa haze.
Ang Department of Health (DOH) Central Visayas nagpahimutang usab sa mga ospital ug pasilidad sa panglawas sa heightened alert isip pagpangandam sa posibleng pag-uswag sa mga sakit sa respiratoryo nga may kalabutan sa haze.
Niadtong Biyernes, Septiyembre 4, ang AQI sa Metro Cebu natala sa 184, nga nagpabilin sa kategoriyang “Very Unhealthy”.
Pagkahapon sa Sabado, Septiyembre 5, ang mga level nikunhod gikan sa 202 sa alas 7:00 sa buntag ngadto sa 197 sa alas 11:00 sa buntag ug 184 sa alas 4:00 sa hapon.
Mas maayo kaayo ang kahimtang sa EMB 7 monitoring station sa Barangay Cabitoonan, Toledo City, nga nagtala og AQI nga 47 sa alas 4:00 sa hapon ning Dominggo.
Ang estasyon nagtaho og level nga 47 sa alas 7:00 sa buntag ug 46 sa alas 11:00 sa buntag.
Ang maong level nahulog ubos sa kategoriyang “Good”, nga nagpasabot nga ang polusyon sa hangin gamay ra o walay peligro ubos sa maong kondisyon.
Nagpadayon ang EMB 7 sa pag-monitor sa kalidad sa hangin sa tibuok Central Visayas aron masuta ang presensya, gilapdon, ug posibleng epekto sa panglawas sa maong gitaho nga haze. / CDF