Kalidad sa hangin sa Metro Cebu pabilin nga ‘unhealthy’

Nagpabilin sa "Unhealthy Level for Sensitive Groups" ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu sa Martes, Septiyembre 8, 2026, samtang padayon ang pag-monitor sa Environmental Management Bureau (EMB 7) sa haze nga nihabol sa rehiyon.
Subay sa labing ulahing Air Quality Index (AQI) reading sa Metro Cebu, natala ang marka nga 121 sa alas 4:00 sa hapon.
Bisan pa man nga nagkaarang-arang kini kompara sa 135 nga AQI sa alas 7:00 sa buntag ug 130 sa alas 11:00 sa udto, pabilin gihapon kini nga delikado alang sa mga tawong dali rang takboyan og balatian.
Gitumbok nga nag-unang hinungdan sa haze mao ang grabe nga mga sunog sa kasagbotan ug kalasangan sa Kalimantan, Indonesia, diin gidala sa hangin nga habagat ang aso ug pino nga mga abog paingon dinhi sa Pilipinas.
Gipadayag sa EMB 7 nga ang 'pollutant-trajectory data' nagpakita sa pagmaniobra sa aso gikan sa Kalimantan paingon sa Central Visayas, hinungdan nga naapektuhan usab ang pipila ka bahin sa Visayas ug Mindanao.
Nakasinati na ang Metro Cebu og "Very Unhealthy" ug "Acutely Unhealthy" nga kalidad sa hangin sa unang bahin ning buwana tungod sa pagsaka sa konsentrasyon sa PM2.5.
Gipahibawo sa mga opisyal sa EMB 7 nga ang kalidad sa hangin mag-usab-usab depende sa huros sa hangin ug pag-uwan.
Bisan og makatabang ang ulan sa paghugas sa abog, gilauman nga mobalik ra gihapon ang hazy nga kahimtang samtang padayon pa ang kayo sa Indonesia.
Nahitabo usab ang susamang sitwasyon sa Sugbo niadtong Oktubre 2015 nga gisubay gihapon sa sunog sa Indonesia.
Sa pikas bahin, mas maayo ang natala nga kalidad sa hangin sa monitoring station sa EMB 7 sa Barangay Cabitoonan, Dakbayan sa Toledo diin niubos kini gikan sa 63 sa alas 7:00 sa buntag ngadto sa 56 sa alas 11:00 sa udto nga nakalinya sa kategoryang "Fair."
Gipahimangnuan sa EMB 7 ang publiko, ilabi na ang mga bata, tigulang, nagmabdos, ug mga tawo nga adunay balatian sa kasingkasing o sa baga sama sa hubak, nga magmatngon pag-ayo.
Giawhag usab ang mga residente nga magsul-ob og sakto nga N95 o KN95 mask kon mogawas sa panimalay, ug limitahan ang pagpabilin sa gawas sa balay sa mga peak hours. / DPC